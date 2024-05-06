06 Mayıs 2024, Pazartesi BÜLENT TİMURLENK











Louvre’da sergiye çıkmalı Gürültü komşudan geliyorsa –ezeli rakiplerin, iliştirilmiş gazeteciler, kontörlü fenomenler- bir uyarırsın, iki uyarırsın, olmadı karakolluk olursun da aile içi gürültü bak o işte fena… Galatasaray aile içinde "Öte yandan Pazar akşamı Sivas maçı var" gürültüsüyle geçirdi haftayı. Seçim, listeler ve "8 yabancı kalacak kimler acaba" totosu. Okan Buruk çıkıp da "Beyler çocuk uyuyor" diye bağırsa yeriydi ama dün gördük ki o çocukluğunu geçirdiği Florya'yı ses geçirmeyen duvarlarla kaplamış, ekibi ve takımı futbolun içinde kalmış, Erden Timur da onları önceki gece bol proteinli akşamda Beyti'de ağırlamış... Trabzon ve Beşiktaş'ı devirmiş, Fenerbahçe ile berabere kalmış Sivasspor'un Rams Park'a hocasının bol raconlu geldiği bir 90 dakikada yapılması gereken, atılacak erken bir golle "Kes" demekti. İlk 10 dakika ısınma ve ardından sol kanadı delen Barış Alper Yılmaz'ın iki asisti ve stoperleri beraberinde götüren İcardi'nin topsuz oyun resitali... Galatasaray'ın Sivas'ta beklerde Ali Turap- Kazımcan ile en uçta ise "Bezgin" Halil ile oynadığını, Barış'ın cezalı olduğunu, Buruk'un kazanmadığı maçlarda sol beklerinin Dubois, iki maç Kazımcan bir maçta Barış olduğunu hatırlayıp dün akşama döndüğümüzde, taşlar yerine oturduğunda iş ustaların sanatına kalacaktı.

Hakim Ziyech'in ikinci golü, Mertens'in müthiş döndürdüğü bileğiyle attığı paslar, İcardi'nin bitiriciliği, Torreira'nın zafer isteyen coşkusu, Nelsson'un güç gösterisi… Al bütün bunları çerçevelet, Louvre ya da Prado Müzesi'nde sergile.. Sıkıldık arkadaş Da Vinci'den, Caravaggio'dan, Picasso'dan…