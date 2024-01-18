18 Ocak 2024, Perşembe BÜLENT TİMURLENK











Kış lastiğine geçmek gibi bir şey Sezonun ilk yarısında Lig-Avrupa trafiğinde ideal 11'inden vazgeçmeyen ve garantiye kaçan İsmail Kartal, 2024'e farklı bir kafayla başladı. Adanaspor sınavında elbette B kadro oynayacaktı ancak öncesinde İstanbulspor maçıyla başlayan rotasyon, Gaziantep'teki çift santrfor denemesi ve oyunculara planlanmış bir süre dağılımı, bir teknik adam için önemli artılar.

Bir gün önce 1. Lig'in lideri Eyüpspor, Beşiktaş kalesine isabetli şut atamamıştı. Aynı ligde 18 maçta 10 mağlubiyeti olan Adanaspor, Kadıköy'de çok kolay çözüldü. İki lig arasında kalite farkı var ancak maç devamlılığı olmayan ev sahibinin kadrosu karşısında bile fizik ve koşuda ezildiler. Adana şehri, iki takımının da dün akşam kupaya vedasını izledi.

Gözler elbette yeni transferler Bonucci ve Krunic'teydi. F.Bahçe için ara transferde bu isimler adeta kış lastiğine geçmek gibi... Bonucci'nin profesyonelliği örnek alınmalı. Kolay bir rakip karşısında bile müthiş konsantrasyon ve önemli silahı uzun toplarıyla sahadaydı. Krunic'in maç eksiği var. Temposunu yükselttiği takdirde İsmail ile arasındaki tecrübe farkını ve oyunu okuma avantajını ortaya koyar. Emre Mor'u top ayağındayken izlemek keyif ama frekansı bir türlü tutmayan paslarıyla bir de valizi toplama telaşındaydı. Her çiçek her pencerede açmıyor vakası işte. "Dzeko gibi golcünün yedeği Batshuayi olmalı"nın pratiği, Kartal'ın en büyük lüksü. Avrupa sınavlarının ardından Belçikalı, 4 golle aynı tabelayı yapmış Cengiz Ünder'in yanına ismini yazdırdı. Nefis gole imza atan Lincoln'ün kalitesiyle bu takımda kalması lazım. Sadece sol bek olarak değil elbette…