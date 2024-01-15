15 Ocak 2024, Pazartesi BÜLENT TİMURLENK











Bu takıma yeni bir lider lazım! Valizini toplamış futbolcu kadar sinir bozucu şey az vardır. Trabzonspor'da bu isim Bakasetas. Newton'dan aldığı enkaza yaptığı ilk iki takviyeden biriydi Avcı'nın. Ertesi sezon büyük usta Hamsik ile birlikte de şampiyonluğun mimarlarından… Bir devam filmi değil bu demiştik geride kalan haftalarda. Avcı bir kez daha transfer yanlışlarıyla dolu bir kadroyu dipten almıştı ama bu kez senaryodan eksilen adam, ilk filmin baş aktörüydü. Buna bir de Abdülkadir'in sakatlığı, Trezeguet, Pepe ve Onuachu'yu ekleyin ve Trabzonspor'un elindeki tüm silahlarla sahaya çıkacağını ama yedek kulübesinden umut beslemediğini altına yazın.

Erken gol, Trabzonspor'u sahasına mı hapsetti? Hayır… Bir mecburiyetti bu… İki şampiyon hocanın taktik savaşında Sergen Yalçın, sert orta saha göbeği olan rakibine karşı oyunu kanatlara yayarken iki bekini de hücuma gönderiyor, Avcı ise rakip beklerin arkasına koşu bekliyordu. Antalya 9 hücumla kapadığı ilk yarıda Benkovic'in çizgiden nefis çıkardığı topa takıldı. İkinci yarıda Avcı'nın hamle şansı yoktu. 4 günde iki maç temposundan yorgun düşen ön tarafı top tutamazken, ev sahibi oyunu yüzde 62 ile alıp 12 hücum geliştirdi. İkinci 45'te rakip kaleye gidemeyen Trabzonspor'u 29 uzaklaştırma yapan defansı da tabelada kurtaramadı ve Jehezkel'in kanat ortasına kafa golü… Bakasetas sonrası Avcı, transferde oyun liderini bulmalı. 4 kanat oyuncusu kadroda yokken ve elde Visca-Fountas varken bu adam Nwakaeme mi? Elbette değil.