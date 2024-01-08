Abdülkerim yüreğini koydu!

Florya'da hafta içinde doğum gününü kutladığın Angelino kulübede bile değil, İcardi ve Bakambu yokken en uçta 3. alternatifin Barış Alper Yılmaz,Kazımcan yedekken sol bek başlıyorsaKüçük İskender'in şiirindekigibi insan inandığı doğrulariçin muhteşem hatalar da yapabilir… Neden? Halil Dervişoğlu herhangi bir maçta aldığı süre içinde ligin kalan 19 takımında bırakın birinci, ikinci santrfor adayı bile değilken dün 11'de başlıyorsa Okan Buruk'un yüzünün gülmesi için bu tercih edilenlerin gereğini yapması gerekiyordu. Barış iyi mücadele ettiama ilk yarıda sürekli kanat değiştirenZaha ve Kerem ile hücumdabağlantıyı kuramadı. Torreira'nın yokluğunda Ndombele'nin beklenenden öte iyi bir performans ortaya koyması ev sahibinin omurgasını ayakta tutarken, Mertens'in etkisiz olduğu ilk 45'ten 5'i isabetli, 16 hücum çıkarmak biraz da Konya'nın halini anlatıyordu. Konya'da deniz yok ama kalesinde 3 temiz top çıkartan kalecisi genç Deniz varmış… İkinciyarıda Buruk'unelinde esaslıtek hamle Tetevardı. Kerem'in, onca as yokken maça imza atması gerekiyordu ama sahneye yüreğini koyan Abdülkerim çıktı. Galatasaray dün Konyaspor'u; Muslera'nın iki net kurtarışı, Nelsson'un yerinde müdahaleleri ve Abdülkerim'in golleriyle mağlup etti. Takımın yarısı yokken 3gollü galibiyet, zirve yarışıalkışlık ama tabeladanbağımsız bir soru-merakvar. Galatasaray'ın geleceğini ve hayallerini anlatmak için Erden Timur-Metin Öztürk ve Genel Sekreter Eray Yazgan bir masada bir araya gelebilirler mi? Bunu yapabilirlerse dünkü 3 puandan fazlasını kazanır sarı-kırmızılı camia. Gelemezlerse…