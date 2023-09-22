22 Eylül 2023, Cuma BÜLENT TİMURLENK











Farkı farklılıklarda F.Bahçe geçen sezon Avrupa Ligi grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederken sahaya çıkan 11 futbolcudan dün santra noktasına yürüyen arasında sadece iki isim vardı: Crespo ve King. Birinin kiralık gönderilmesinin konuşulduğu, diğerinin gitse kimsenin "Kal" demeyeceği ve bu sezon da yedek olarak düşünüldüğü yan yana geldiğinde sarı-lacivertli takımın transfer döneminde geçirdiği değişim daha net ortaya çıkar. Fikstürde önünde Alanya deplasmanı ve ondan 4 gün sonra Başakşehir erteleme maçı olunca İsmail Kartal'ın 7 oyuncusunu rotasyonda dinlendirmiş olması elbette ki doğru tercih. Fenerbahçe teknik direktörüyseniz elbette "3 kulvarda da sonuna kadar" diyeceksiniz ancak kabul edelim bir numaralı hedef olan lig şampiyonluğu için geçen yıldan bir alt kademe Avrupa sınavlarında birçok İngiliz kulübünün geçmişte yaptığı gibi perşembe akşamı maçlarında yedek ağırlıklı sahaya çıkarsınız. Jorge Jesus'a göre Kartal'ı ön plana çıkartan ise dizilişle oynamaması ve ideal 11'ini bir oyuncu hariç eylül ayı başında belirlemiş olması. Nordsjaelland kendi derininden pasla çıkmaya çalışan bir takım, rakibi üstüne çekip arkada geniş alanı yakalamak çok fazla teknik adamın rüyası ama yiyeceğiniz pres ile dağılacaksınız bu Rus ruleti oalrak dönebilir. Dün öyle oldu, tribünlerin coşkusuyla iştahlı başlayan ve önde basan F.Bahçe 2. golü böyle buldu . Maçın fişinin daha yarım saatte çekildiği oyunda Fred başta olmak üzere iki bekin ve King-Kent ikilisinin gelecek için kadro derinliği adına iyi sinyaller verdiği ortada. 11'de 11 yapan İsmail Kartal 2. milli araya kadar da bu seriyi uzatabilir.