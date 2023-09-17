17 Eylül 2023, Pazar BÜLENT TİMURLENK











Mermiye kafa G.Saray tarihinin en iyi 11'i bu G.Saray'ı devirebilir, devirir de, bu G.Saray kadrosu bu sezon maçlar da kaybedebilir ama bir gerçek var, bir sezonda bir araya gelmiş en iyi G.Saray kadrosu Okan Buruk'un emrinde. Böyle olunca ve geçen yıldan farklı olarak Avrupa mesaisi takvimdeyken teknik adam olarak doğru stratejiyi, oyun planını ve rotasyonu bulmak zorundasınız. Dün Okan Buruk bunu ziyadesiyle başardı. Geç gelen hazır olmayan futbolcuları tribünler elbette bir an önce sahada görmek ister ama Okan Buruk bu planlamayı iyi yapmış, bunun için ilk yarıdaki alacağı skor da önemliydi. Büyük yıldızları da getirseniz lig maratonunda 3 yerliniz iyi olacak, sorun olduğunda ya iyi yerli yedeğiniz ya da çift oyuncu değiştirmek zorundasınız. Abdülkerim Konya yıllarından beri istikrarlı ve kaliteli oyunuyla bu ligin en iyi yerli stoperi. Kerem Demirbay 8+3'te kilit isim. Sergio kadar hücumda belki yok ama Mertens'i ön alanda taze bırakan, defansın önünü süpüren oyunu ve oyunun genişlemesinde pergel rolüyle dün de farkını ortaya koydu. Kerem Aktürkoğlu uzak ara en iyi yerli forvet. G.Saray, dün İcardi'nin mıknatıs gibi çektiği Samsun savunmasını Kerem ile iki kez cezalandırırken, iki kontrpiye de olsa kalesinde gol görerek maça heyecan getirdi. İcardi böyle bir adam; "al da at" pası vermiyorsanız gidip mermiye kafa atıyor (!) Buruk, kadronun derinliğini kullanmanın ilk sınavından çalışılmış stratejisiyle başarıyla geçti. Maçın en güzel anı gol ya da asist değil: Ziyech'in topa pati çektirip Boey'in önüne akıttığı top…