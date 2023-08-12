12 Ağustos 2023, Cumartesi BÜLENT TİMURLENK











3 puan iyidir peki ya sonra! Göreve yeni gelen bir yönetimin enkaz edebiyatı yapması işin zorluğunu anlatmak için bahaneler silsilesi gibi görünebilir. Trabzonspor üzerinde gerçeği söyleyeyim, ortada bir enkaz var ve bunun için edebiyata ihtiyaç yok. Bir önceki sezon şampiyon olduğunda Galatasaray'a 29 puan fark atan takımın, ertesi sezon Galatasaray şampiyon olduğunda 31 puan fark yemesinin altında elbette ki yönetimin ve teknik direktörün kararlarının getirdiği sonuçlar var.

Sezonun açılış karşılaşmasına Trabzonspor, Avrupa'ya gidemediği sezonun ardından sadece 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Gitse, kimsenin 'Kal' diyemeyeceği Denswil'in stoper oynadığı ve duran top organizasyonundan attığı golün devamında karşılıklı sancıları izledik.

Ev sahibi cephesinde Visca eski Visca değil. Abdülkadir elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bir mevkii problemi var. Bakasetas orta saha derinliğine geldiğinde en önemli tehdidi, şut mesafesinden uzaklaşıyor. Santrfor beslenmiyor, iki bekin hücuma verdiği destek geçen sezondan beri açık bir yara olarak devam ediyor. Orsic gibi asist ve golleriyle tabelayı rahatlatacak bir adamın gelir gelmez uzun süreli sakatlık yaşamış olması elbette Trabzonspor'un en büyük talihsizliği. Lig 38 hafta, transfer için 1 aylık süre var. Hâlâ en heyecan yaratan adamınız Bakasetas ise bu süreyi iyi değerlendirmeniz lazım. 3 puan iyidir, peki ya sonra! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a Allah kolaylık versin.