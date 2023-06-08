Yazarlar Bülent Timurlenk Çılgın Türkler
Çılgın Türkler
08 Haziran 2023, Perşembe

BÜLENT TİMURLENK

Çılgın Türkler

İtalyanca'da bir deyim vardır, 'Cose Turche' diye… Bunu imkânsız gibi görünen, çılgınlıkla yapılmış eylemlerde kullanırlar. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi gibi. Şimdi o İstanbul'da iki Türk futbolcu, İnter ve Manchester City formasıyla pazar günü Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek… Elbette İtalya cephesinde maça gidecek olan Türk taraftarların A Milli Takım formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'na destek verecekleri beklentisi var. La Gazzetta dello Sport, ikisi de Almanya'da doğan ve dünya futbolunda orta sahadaki virtüözlükleriyle yıldızlaşan ikiliden, İlkay'ın Alman Milli Takımı'nı seçtiğinin ancak Hakan'ın, "Futbolu Almanya'da öğrendim ama Türk Milli Takım formasını giymek benim için onurdur" sözlerini hatırlatarak ülkesinden vazgeçmediğinin altını çizdi.



KAZANAN ŞİMDİDEN BELLİ
İkisinin de bir İstanbul takımı olan Galatasaray'ın taraftarı olduklarını ifade eden Çizme gazetesi, İlkay'ın Fas asıllı İtalyan eşinin, çocuklarının doğumunu Milano'da yaptığını ve doktorlarının da İnter taraftarı olduğunu hatırlattı. İkili bugüne kadar sadece bir kez karşı karşıya geldi. O gün kazanan Dortmund forması giyen İlkay oldu. Milli takımlarda hiç kozlarını paylaşmadılar. Bu dev finalde biri kazanacak ama bugünden kazanan belli: TÜRKİYE.


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