07 Mayıs 2023, Pazar BÜLENT TİMURLENK











Güneş’in tecrübesi Sezonun ilk yarısındaki Antalyaspor maçı, Beşiktaş'ın yarıştaki iddiasını sadece skoruyla değil takvimiyle de etkilemişti. Galatasaray derbisindeki kaybın ardından Dünya Kupası arası öncesi Şenol Güneş'in takımı, Antalya maçı ertelenince üstüne bir de uzun ara dönüşü Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığında seri galibiyetlerle yürüyen Galatasaray, farkı büyütmüştü.

Deprem felaketi nedeniyle bir kez daha ertelendi Antalya maçı ve sonunda Kartal'ın 3 haftada 2 puan alabildiği serinin bir parçası oldu Şubat ayının sonunda. O maçta devre arası transferler forma giymemişti ama çok değil iki ay sonra farkı belirleyen de bir zamanlar eski, bugünün yenisi Aboubakar oldu.

Salih'in yokluğunda Maxim yeterli katkı vermeyince Beşiktaş ilk yarıda topla yüzde 70 ile oynarken, ilk yarım saatte rakip ceza sahasında bir kez topla buluşmuş, Ömer Toprak'ın golüyle geri düşmüş, Gedson tek başına çabalarken Cenk sahada vardı ama yoktu…

Şenol Güneş devre arasında aldı eline neşteri. Sakatlar yüzünden daralan kadrosundan Onur sağ açığa alınırken, Redmond forvet arkasına geçti ve Beşiktaş oyunu aldı. Nuri Şahin'in Güneş'in tecrübesi karşısında ikinci yarıda oyunu okuyamadığını, yorgun ayaklarını almakta geciktiğini not düşmek lazım. Kornerden asisti yapan Masuaku'nun kendi altı pasında girdiği kademe, maçın kader anı. Sonrasında oyuna hükmeden Beşiktaş'ın, Cenk ile karambolden bulduğu gol ve Aboubakar'ın maçı bitiren klas vuruşu. Kadıköy'de 10 kişi kaldığında Şenol Güneş, Cenk'i oyunda tutmuş ve onun golleriyle galibiyete koşmuştu. Dün belki fazla opsiyonu da yoktu ama ilk 70 dakikada oyunuyla Cenk'i sahada tutan tek hoca Şenol Güneş olabilir. Karşılıklı güven ve gelen 3 puan.