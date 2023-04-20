20 Nisan 2023, Perşembe BÜLENT TİMURLENK











Jesus topuyla tüfeğiyle! Ligin ilk yarısında Başakşehir, Kadıköy'de kaleye tek isabetli şut atmış ve tek golle kaybetmiş, tek isabetli şutla ise Beşiktaş'ı deplasmanda devirip Galatasaray'dan evinde kalesinde 7 gol görmüştü. Emre Belözoğlu'nun takımı ikinci yarıda Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'ye de önde olduğu maçı kaybederken, Jorge Jesus ise havlu atacağı yarışta umutlarını gelecek haftalara taşıdı.

Fenerbahçe'de geçen maçın iyisi Alioski neden yedekti ve Oosterwolde'den beklenti neydi bilinmez ama Serdar Aziz'den hiçbir artısı olmayan Samet'in kafası dönük attığı geri pasıyla ev sahibi öne geçtiğinde aslında rakip kaleye gitmeye mecali olmayan bir takım fotoğrafı veriyorlardı. Jesus, ilk yarıda isabetli şut atamayan 11'inden 3 ismi soyunma odasında bıraktı. Öndeki dörtlü Valencia, İrfan Can, Arda ve Rossi'nin hareketli ama ezberi olmayan oyunundan "bir" diziliş çıkartabilmek mümkün değildi. Cezalı Emre Belözoğlu tribünde sahaya uzak kalmış olmalı ki, oyunu okuyamadı. Takımında 25 dakikada 4 oyuncu sarı kart görmüş, Touba 3 dakika arayla iki kartla oyundan atılmıştı. Mahmut'u stopere çektikten sonra çöken orta saha yerine oyuna kırmızıdan 10 dakika sonra forvet Januzaj girdi. Berkay sahaya adımını attığında dakika 85'ti. Topuyla tüfeğiyle elinde olan ne varsa sahaya sürmüş Jesus, sezon boyunca hiç katkı vermemiş Pedro'nun iki karambol golüyle 3 puanı alıp evine döndü. İlk yarıda 4 hücum yapabilen rakibinden ikinci yarıda 16 hücum yiyen Başakşehir'in ise ligde kepenk indirdiği ortada.