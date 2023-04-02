02 Nisan 2023, Pazar BÜLENT TİMURLENK











VAR odasına kahve lazım! Galatasaray'ın puan kaybı ezeli rakiplerini derbi sabahına farklı motivasyonla uyandıracaktı. Bir taraftan maç ritmini yitirmiş bir kadro, diğer taraftan "hafif" rakip kabul ettikleri Konya'da yedikleri ağır tokattan sonra derbilerden sonra en sert rakip Adana Demirspor… Maçta kantara çıkacak eşleşmeler belliydi. Orta sahada N'Diaye'nin dinamizmi ve Stambouli'nin temiz paslarıyla G.Saray'a üstünlük kurdu Adana Demirspor. Montella'nın iki kanadını G.Saray bekleri imha ederken ev sahibinin hücum silahlarını İtalyan teknik adam güzel kilitledi. Milli maçlar yorgunu Kerem, ikinci kulvara kaçtığında karşısında sürekli iç oynayan sağ bek Svensson'u buldu ve o kademede kayboldu. Boey savunmada iyi ama hücumda asist paslarında yine özensizdi. Rashica'nın çok top tutması ve elbette deprem arası sonrası hiç iyi çalışmadığı belli olan İcardi. Mertens bir saat elinden geleni yaptı. Onyekuru'nun direkten dönen topu ve Nelsson'un çizgiden çıkardığı toplar G.Saray adına maçına kader anı çünkü görüntüleri, yerseler altından kalkamayacakları fotoğrafı veriyordu. Okan Buruk bu kez kulübeden istediğini aldı. Midtsjö'nün "Toni Kroos" golüyle öne geçtiler ve kenardan gelen Zaniolo-Yunus ikilisinin atağından çıkardıkları penaltıyla 3 puanı kopartıp aldılar. Son iki maçta G.Saraylı oyuncuların bileklerine basanlar için uyuyan VAR odasına MHK yönetimi kahve yollamalı.