VAR odasına kahve lazım!

Galatasaray'ın puan kaybı ezeli rakiplerini derbi sabahına farklı motivasyonla uyandıracaktı. Bir taraftan maç ritmini yitirmiş bir kadro, diğer taraftan "hafif" rakip kabul ettikleri Konya'da yedikleri ağır tokattan sonra derbilerden sonra en sert rakip Adana Demirspor… Maçta kantara çıkacak eşleşmeler belliydi. Orta sahada N'Diaye'nin dinamizmive Stambouli'nin temiz paslarıylaG.Saray'a üstünlük kurdu AdanaDemirspor. Montella'nın iki kanadını G.Saray bekleri imha ederken ev sahibinin hücum silahlarını İtalyan teknik adam güzel kilitledi. Milli maçlar yorgunu Kerem, ikinci kulvara kaçtığında karşısında sürekli iç oynayan sağ bek Svensson'u buldu ve o kademede kayboldu. Boey savunmada iyi ama hücumda asist paslarında yine özensizdi. Rashica'nınçok top tutması ve elbette depremarası sonrası hiç iyi çalışmadığıbelli olan İcardi. Mertens bir saat elinden geleni yaptı. Onyekuru'nun direkten dönen topu ve Nelsson'un çizgiden çıkardığı toplar G.Saray adına maçına kader anı çünkü görüntüleri, yerseler altından kalkamayacakları fotoğrafı veriyordu. Okan Buruk bu kez kulübeden istediğini aldı. Midtsjö'nün "Toni Kroos" golüyle öne geçtiler ve kenardan gelen Zaniolo-Yunus ikilisinin atağından çıkardıkları penaltıyla 3 puanı kopartıp aldılar. Son iki maçtaG.Saraylı oyuncuların bileklerinebasanlar için uyuyan VAR odasınaMHK yönetimi kahve yollamalı.