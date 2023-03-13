13 Mart 2023, Pazartesi BÜLENT TİMURLENK











İmajla değil emekle! Avcı sonrası yardımcısı Orhan Ak'tan 11'de radikal bir değişiklik yapmasını beklemiyorduk elbette. Vasat sağ bek Larssen'in sol bek başladığı ve santrforsuz bol orta sahalı rakibi karşısında orta sahayı Doğucan ve Siopis'e emanet etmek de iyi fikir değildi. Maçın 77. dakikasına kadar olan bölümün bir fotoğrafı var: Ayağına çarpıp gol olan pozisyonun ardından geçen sezon şampiyon olan takımı liderin 22 puan gerisinde ve hocası gitmişken imaj kaygılı gol sevincinden vazgeçmeyen Yusuf Yazıcı -tek sorumlu olmasa da- bordo-mavili ekibin 77 dakikalık oyununun baş aktörü…

Adana Demirspor, Belhanda'nın anlamsız kırmızı kartıyla 10 kişi kaldığında Montella, 12 dakika daha bekledi ve ardından Yusuf Sarı ve bir diğer kanadı Akintola'yı oyundan alıp üçlü defansa döndü. Ev sahibinde Abdülkadir çabalıyor ama kimse ona ayak uydurmuyordu. Badou Ndiaye cezayı kesip devre 1-1 berabere bittiğinde rakibin 10 kişi kalmış olmasını avantaja çeviremeyen bir Trabzon vardı. Yusuf sahada yürüyor, Bardhi çelimsizlikten "beni kenara alın" diye bağırıyordu adeta… Gomez'i sağ kanatta oynatmak nasıl bir futbol aklının eseridir! Maçın ikinci fotoğrafı bir futbol emekçisine ait. Ağır sakatlığın ardından Visca önce kornerden asist yaptı, sonra da frikikten attığı nefis golle maçı kopardı. Adana Demirspor gibi bir rakibi 4 golle mağlup ettikten sonra bunları söyleyebilmek için maçı izlemek yeterliydi. Tarih ise skor tabelasını yazacak ve maçın hikâyesini unutacak. Bir soruyla bitireyim: Edin Visca'nın bir imaj danışmanı neden yok ki (!)