14 Ocak 2023, Cumartesi BÜLENT TİMURLENK











Ayaklarını uzattı rakipleri izliyor! Eylül 1996'ydı. 23 yaşındaki Okan Buruk 46'da oyuna girdiğinde derbide Fenerbahçe deplasmanda 3-0 öndeydi. 4-0'lık yenilginin ardından ertesi hafta onu ve Terim'in öğrencilerini İnönü Stadı'nda Sarıyer deplasmanında 40 bin Galatasaraylı bekliyordu. O maç Galatasaray tarihini değiştirdi... Hayatta zorun cefası da kolayın sefası da var. 27 yıl sonra hikâyenin başı güzeldi, dün Nef Stadı'nda gelen 43 bin Galatasaray taraftarı, 49 yaşındaki Okan Buruk yönetimindeki takımlarına derbi zaferi sonrasında şükranlarını sunarak başladılar maça. Oyuncular da bu coşkuya aynı karşılığı verince ilk yarıda rakip ceza sahasında 41 kez buluşan bir takım izledik. Volkan Demirel'in geriden pasla çıkmaya çalışan takıma ön alanda pres ve topu kaptığında pas oyunu, ilk golü 9. dakikada getirdi. Galatasaray orta sahasında Torreira pire gibi, kanatlardan iki bek sürekli bindiriyordu. Evinde bu sezon hiç iki farklı kazanmayan takım, devrenin uzatma dakikaları başladığında tek farklı öndeydi ve aksayan tek adam vardı Mata...

Mertens yokken Mata'yı, İcardi sahadayken yanında Gomis'i kullanabildiğiniz bir kadronuz varsa her şey mümkün bu oyunda. "Aksayan" Mata iki dakikada iki golle devre bitmeden rakibinin fişini çekti. İcardi'nin üç golde de yüzlerce olasılığı saliselerle belirlediği futbolculuğu da cabası...

4 değişiklikle gevşeyen oyun. Gomis'in golü... Galatasaray, puan farkını 7'ye çıkartıp takipçilerini, liderlik koltuğunda ayaklarını uzatıp izleyecek hale geldiyse peşindekilerin telaşı büyük olur.