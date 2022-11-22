22 Kasım 2022, Salı BÜLENT TİMURLENK











Sadece 3 puan Ekvador ve Katar'ın da olduğu grupta Hollanda büyük favoriydi ama dün oynadıkları futbol onları son 16'dan ileriye götürmez. İyi jenerasyon yakaladığınızda başarı da geliyor. 2010'da bu takımda Sneijder, Robben ve Van Persie vardı gerisini saymıyorum. Sadece bu 3 isimden birinin bile 2022 kadrosunda karşılığı yok. Virgil van Dijk gibi çok iyi bir stoper ve oyun liderliğine soyunamayan De Jong... Mane'siz Senegal Mbappe'siz Fransa gibi demek. Afrika Kupas'ını kazanmış kadro dün oyunun temposunu yükseltemeyen Portakallar karşısında önce Gakpo sonrada Klaassen ile cezalandırıldılar. Aslında onlar için bu bir fırsat maçıydı. İlk golü atan Gakpo geçen sezon PSV'de 21 gol, 15 asistle oynamıştı. Bu sezon 13 gol 17 asisti kariyerine yazdırdı. Sadece 3 puan aldılar, bu oyun elbette Katar'ı devirmeye yeter ama Ekvador'u değil. Senegal de gruptan çıkacaksa Ekvador'u da yenmek zorunda ki onlarında parlayan Valencia dışında bence flu bir kadroları var...