13 Eylül 2022, Salı BÜLENT TİMURLENK











Mum ve battaniye! Bir günlüğüne elektrik kesilse mum ışığında oturur, bir günlüğüne doğal gaz arızası olsa battaniyenin altına sığınırız. Arıza da yokluk da uzarsa jeneratörle, sobayla önlem alırsın hayatta. Nwakaeme artık yok. Visca da uzun süreli bir sakatlık yaşıyor yani Trabzonspor da sorunun çözümü günlük değildi. Sezon başından beri kanatları üretmeyen bir takımın dün Adana deplasmanına çift santrfor ile çıkıp, orta sahayı 2 kişiye bırakıp, rakibinin bu bölgede 4 adamla yer alacağını yok saymak çok önemli bir teknik adam hatası. Elbette iki hoca da 11 leri esame listesinde görüyor. Montella'da santrforlarını kenarda bırakıp en önde Emre Akbabayı kullanırken amacı Bartra ve Hugo'nun olduğu defans göbeğine topu fazla kaldırmadan yerden işi bitirmekti. Adana çok spektaküler bir golle öne geçti. Trabzon'u uzun top oynamaya mahkum ettiler ve Avcı'nın takımı hiç de iyi olmadığı dakikalarda penaltı golüyle beraberliği buldu. Ev sahibi adına sahanın en kötüsü Yusuf Sarı'nın tek olumlu hareketi Ndiaye asiste yapması. Trabzon'da 80 dakika gözükmeyen Umut golcülüğünü konuşturdu. Doğrusu Adana Demirspor 70 ten sonra geçiş hücumlarında Trabzon'a Antalya'da ki gibi çok sıkıntılı bir skor doğurabilirdi. Buna biraz atamayana atarlar oldu diyelim. Trezeguet'nin verimsizliği soldan sonra sağda da sürdü. Bardhi bir kanat oyuncusu değil. Anadolu'da bomboş tribünlerden sonra dün Adana'daki tribünlere gelenlere tebrikler. Ev sahibi hücum zenginliğinin karşılığını ve hak ettiği galibiyeti uzatmalarda yakaladı. Avcı'nın Edin Visca dönene kadar muma da ihtiyacı var, battaniyeye de.