Mum ve battaniye!

Bir günlüğüne elektrik kesilse mum ışığında oturur, bir günlüğüne doğal gaz arızası olsa battaniyenin altına sığınırız. Arıza da yokluk da uzarsa jeneratörle, sobayla önlem alırsın hayatta. Nwakaeme artık yok. Viscada uzun süreli bir sakatlık yaşıyoryani Trabzonspor da sorununçözümü günlük değildi. Sezon başından beri kanatları üretmeyen bir takımın dün Adana deplasmanına çift santrfor ile çıkıp, orta sahayı 2 kişiye bırakıp, rakibinin bu bölgede 4 adamla yer alacağını yok saymak çok önemli bir teknik adam hatası. Elbette iki hoca da 11 leri esame listesinde görüyor. Montella'dasantrforlarınıkenarda bırakıp en önde EmreAkbabayı kullanırken amacı Bartrave Hugo'nun olduğu defansgöbeğine topu fazla kaldırmadanyerden işi bitirmekti. Adana çok spektaküler bir golle öne geçti. Trabzon'u uzun top oynamaya mahkum ettiler ve Avcı'nın takımı hiç de iyi olmadığı dakikalarda penaltı golüyle beraberliği buldu. Ev sahibi adınasahanın en kötüsü Yusuf Sarı'nıntek olumlu hareketi Ndiaye asisteyapması. Trabzon'da 80 dakika gözükmeyen Umut golcülüğünü konuşturdu. Doğrusu Adana Demirspor 70 ten sonra geçiş hücumlarında Trabzon'a Antalya'da ki gibi çok sıkıntılı bir skor doğurabilirdi. Buna biraz atamayana atarlar oldu diyelim. Trezeguet'nin verimsizliği soldan sonra sağda da sürdü. Bardhi bir kanat oyuncusu değil. Anadolu'da bomboş tribünlerden sonra dün Adana'daki tribünlere gelenlere tebrikler. Ev sahibi hücum zenginliğinin karşılığını ve hak ettiği galibiyeti uzatmalarda yakaladı. Avcı'nın Edin Visca dönene kadar muma da ihtiyacı var, battaniyeye de.