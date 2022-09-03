03 Eylül 2022, Cumartesi BÜLENT TİMURLENK











Anahtar Umut! Şampiyonlar Ligi'ne veda, Antalya'da farklı mağlubiyet ve pozisyonsuz tamamlanan Galatasaray derbisi. Hamsik ve Edin Visca'nın sakatlığının üstüne Uğurcan'ın sakatlığıyla Trabzonspor'a sonbahar, takvimden önce geldi.

Bir buçuk yıldır 3 transfer döneminde önceden gören, işini son dakikalara bırakmayan takım, doğrusu Cornelius'un ayrılığını kısıtlı zamanda ancak bu kadar iyi kapatabilirdi. Dün Ümraniye karşısında ilk yarı bittiğinde Avcı'nın hanesinde 9 hücum yazıyordu. Ama akıllarda kalan tek pozisyon Bakasetas'ın şutuydu. Belki rakibini 5'li savunmayla karşılayan Ümraniye'ye karşı 5 dakikalık bile olsun bir sekansta boğucu bir baskı kuramayan Trabzonspor, kalesinde de penaltı tartışmalarına neden olacak pozisyonlar yaşadı.

Hepimiz bu orta saha kurgusunun Trabzonspor'un ideali olmadığının farkındayız. Oyunun gidişatını değiştiren adam yeni transfer Umut oldu. 46'da oyuna girdiğinden itibaren oyuna derinlik kazandırdı ve Trabzonspor 15 dakikalık dilimde şut atmayı hatırladı. Gol de böyle geldi zaten. Ferencvaros ve Adana Demirspor deplasmanları öncesinde önemli eksikleri olan ve kadro değişimi geçiren Avcı için mühim olan 3 puanı almaktı ve bunu başardı. Ancak asıl sınavı bir sonraki lig maçı. Ümraniyespor 3 haftadır tek golle kaybediyor. Bir oyun liderleri yok ve bitirici noktada mücadelenin karşılığını verecek kaliteye sahip değiller. Kalan 5 günde takviye yapmazlarsa bu senaryoyu değiştiremezler.