02 Eylül 2022, Cuma BÜLENT TİMURLENK











Celta Vigo günlerinde iş yapan bir golcüydü Cavani transferi sonrasında Valencia'da Maxi'nin fiyatı da gideceği de belliydi. Fenerbahçe dışında da İspanyol medyasında bir kulübün adı geçmiyordu. Jesus, büyük ihtimalle kendi portföyünden bir ismi istediği için Maxi transferi yılan hikâyesine döndü. Trabzonspor'un şampiyon kadrosundan Cornelius'un Avrupa'da transferin bitimine 2 gün kala takımdan ayrılacağını 3 gün önce kamuoyunda kim biliyordu ki! Cornelius gitti, Trabzonspor da Fenerbahçe için yazılan rakamlardan (Super Deportivo'ya göre 6 milyon bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay, oyuncuya da 2.5 milyon Euro net) daha azına işi bitirdi. Ligin 5. haftasına giriyoruz, Avrupa Ligi başlıyor… Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu beklenecek. Trabzon'da göreve geldiğinden itibaren 1.5 yıl boyunca planlı programlı transfer yapan Abdullah Avcı'nın bugünlerde bütün imzaları 'son dakika'. Maxi bir ceza sahası içi santrforudur. Kafa toplarında iyidir. Celta Vigo günlerinde çok beğendiğim, iş yapan bir golcüydü. Valencia'da bekleneni veremedi ve yerine tekaüt Cavani geldi. Peki Maxi, Trabzon'da ne yapar? Bu sorunun cevabı; Seferovic G.Saray'da neden gol atamıyorda saklı… G.Saray'ın iki yerlisi, pozisyon üretemezken, Trabzonspor giden Nwakaeme ve sakat Visca'yı arıyor… Santrforun adı ne olursa olsun, bu adama topu servis etmezseniz şapkadan tavşan çıkarmasını beklemeyin. O da olur ama bir, bilemedin iki kere. Santrforunu besleyen Beşiktaş'ı iyi analiz etsinler.