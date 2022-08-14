14 Ağustos 2022, Pazar BÜLENT TİMURLENK











Santrfor ne yapsın! İlk yarı bittiğinde G.Saray'ın 6 hücum girişimi, çerçeveyi bulan bir top, bir de Oliveira'nın direkte patlayan frikiği vardı. 45 bin taraftar önünde yeni transferler ve Antalya galibiyetinin moraliyle hızlı başlamaları bekleniyordu elbette. Ancak bunu sadece 10 dakika başarabildiler. Orta saha ikilisini yenileyen Galatasaray'da problem neydi? Sezon geneli için yerli kontenjanında sahada olan Kerem ve Yunus'un vasatın altına düşme lüksleri yok. Dün ikisi de kanatta top almak yerine sağ iç ve sol içte aynı Seferovic gibi kaleye sırtı dönük oynadılar. Giresun ortayı kalabalık tutup merkezde bu adamlara sağlam basınca Galatasaray kilitlendi. Opsiyon neydi peki? İki bekin, kanat oyuncularının boşalttığı alanlara girip isabetli orta yapabilmeleri... Boey ve Van Aanholt bunu da başaramadı.

Okan Buruk ikinci yarının başında çift santrfora döndüğünde beklenti bu adamların havadan, yerden beslenmesiydi. Ama kanat dörtlüsü o kadar kötüydü ki iki santrforlu oyun da çare olamadı. Torreira da Mertens de doğru ve büyük transferler. Ancak dün Kerem ve Yunus'la birlikte sahadaki üçüncü yerli Abdülkerim de bireysel hatayla Giresunspor'a golü hediye edince kalan dakikalar, Nef Stadı'na 4-5 gol beklentisiyle gelen Galatasaray taraftarının ıslıklarıyla panik oyunu getirdi. Her yenilgiden ders çıkarılır. Ancak Kerem ve Yunus geçen sezonki performanslarının çeyreğini veremezlerse santrforunuz şapkadan tavşan mı çıkaracak?