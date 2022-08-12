12 Ağustos 2022, Cuma BÜLENT TİMURLENK











Victor Nelsson için 19.9 milyon Euro yetmez! Monchi son 20 yılın en başarılı sportif direktörü. Keşfeder, az paraya alır, Sevilla kupalar kazanır ve Monchi yıldız yaptıklarını 3-4 katına satar. İspanyolların altın futbol aklı bu yaz önce Diego Carlos'u sonra da Kounde'yi toplam 85 milyon Euro'ya sattı. İki as stoperini neredeyse haziran ayında kaybedeceğini bilen Monchi'nin transfer döneminde bu bölgeye tek hamlesi Marcao oldu. Brezilyalı, sakatlığı yüzünden hazırlık maçlarında sahaya çıkamadı ve Uzak Doğu turnesi de dahil olmak üzere Rekik dışında gerçek stoperi olmayan Sevilla bu akşam La Liga'nın açılışında Osasuna deplasmanında sahaya çıkacak. Marcao'nun yaşı, milli takım oyuncusu olmaması ve G.Saray ile 2 yıl kontratı kalmaması, önce oyuncuyla anlaşan Monchi'nin pazarlık masasında elini kuvvetlendirmişti. Marcao kalsa ve kontrat yenilemese sezon sonunda 1 yıllık kontratıyla tek haneli bonservise düşecekti. Lakin Nelsson bir başka hikaye.



DÜKKANIN ÖNÜNÜ KAPATMA

Danimarkalı stoperin 4 yıllık kontratı var, milli takım oyuncusu ve önünde Dünya Kupası var. Marcao'dan 2 yaş daha genç olan Nelsson için kapıyı 12 milyondan açtığı söylenen Monchi'nin bu kez Galatasaray karşısında elinde beş benzemez var. Nelson'un "Gitmek istiyorum" sözünün ise 4 yıllık kontrat olunca futbolda bir karşılığı yok… Talip olduğu PSG'li Kehrer'in maaşı 4.9 milyon Euro ve Alman stoperin piyasa değeri Nelsson'un iki katı ancak kontratının son sezonuna giriyor. Monchi'nin hedefi G.Saray'da düşük rakama oynayan Nelsson'a kazandığının iki katını verip transferi 15-16'ya bitirmek… Serbest kalma bedeli 25 milyon olan Nelsson için peki G.Saray neden 19.9'u kabul etmemeli? Erdem Timur çok başarılı transferlere imza attı, iyi pazarlık da yaptı ama G.Saray'ın aldığı hiçbir oyuncu takımının bu sezon ideal 11'inde olacak isim(ler) değildi. Şimdi ipler G.Saray'ın elinde, 25'e serbest kalır oyuncuyu 15'e verirseniz, gelecek satışları da etkilersiniz. G.Saray'ın kaybedeceği bir şey yok. Nelsson kalırsa, zam yapıp +2 yıl kontrat yapar, Dünya Kupası'na 40 milyon serbest kalma bedeliyle yollarlar. Köşeye sıkışan Monchi için kum saati çalışıyor, 20'yi vermeyecekse "Dükkanın önünü kapatmasın."