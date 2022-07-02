Yazarlar Bülent Timurlenk Ortayı çözemezsen...
Ortayı çözemezsen...
02 Temmuz 2022, Cumartesi

BÜLENT TİMURLENK

Ortayı çözemezsen...

"Üç orta sahaya ihtiyacı olan Galatasaray'ın forvete ihtiyacı var mı?" sorusu ancak orta sahadaki 3 transfer yapıldıktan sonra sorulabilir. Takımın hocası da taraftarı da bu günlerde 'daha iyi bir santrforumuz olsun' demiyor. Transfer bütçesinin de ağırlıklı olarak orta saha ve sağ beke ayrılması gerekiyor. Bu yüzden Benfica'nın Portekiz medyası aracılığıyla göndermeye çalıştığı Seferovic, ya da menajerinin takım bulamadığı Vedat Muriqi'i 'Okan Buruk'un eski santrforu diye Türkiye'de vitrine çıkartan menajer dostu muhabirler' gündemin orta sahadan forvete kaymasından başka bir işe yaramıyorlar.
Elbette Diagne sıkıntılı bir adam. Gomis'in yaşı belli. Mostafa Mohamed'in melankolisi bitmek bilmiyor. Ama bu üç adamın da kapı gibi kontratları var. Galatasaray'ın acilen Marcao transferini netleştirmesi ve en azından gelecek hafta Avusturya kampına 2 orta saha transferini yetiştirmesi bekleniyor. Lig başladıktan sonra gelecek adamlar sorun yaşarlarsa taraftar da bunun hesabını elbette sorar.

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