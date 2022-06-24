Bu röportajın bir bedeli var!Bir yıl önce EURO 2020'de A Milli Takım, İtalya ile oynayacağı açılış maçına hazırlanıyor. Milan ile kontratı biten ve istediği yıllık ücret fazla bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun kafası karışık, yeni sezonda nerede forma giyeceğini bilmiyor. İstediği parayı veren kulüp yok. Eriksen'i kalp krizi geçirdiği maç akıllarda. İnter yönetimi telaşlanıyor, teknik adam değişimi yaşamışlar ve Danimarkalı oyuncunun yerine birini bulmak zorundalar. Aradıkları isim en yakınlarında oysa. Hakan Çalhanoğlu, Milano'daki ezeli rekabetin diğer yakasına geçiyor. Geride kalan sezonda kıran kırana yarışta İnter'in sahasında Milan'a kaybettiği derbi, şampiyonluğun ezeli rakibe kaptırılmasında bir numaralı maç elbette. Hakan Çalhanoğlu önceki gün verdiği röportajda 1-0 önde oldukları karşılaşmada hocası Inzaghi'nin Perisic, Barella ve kendisini oyundan aldıktan sonra maçı 2-1 kaybettiklerini ve bunun büyük bir teknik direktör hatası olduğunu söyledi. Hafızası yanıltmış, önce düzelteyim.
Oyundan çıkan Barella değil Brozovic'ti ve Milan 3 dakikada bulduğu iki golle İnter'i yıkmayı başardı. Teknik direktörü yorumcu, taraftar eleştirebilir ama futbolcusu! Hakan baktı ki iş başka tarafa gidiyor "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Inzaghi büyük hoca" dedi bir gün sonra ama bu, İnter yönetimini ikna etmedi. İtalyan kulübü oyuncusuna sağlam bir para cezası vermeye hazırlanıyor... Yeni sezonun ilk idmanında gözler Inzaghi ve Çalhanoğlu'nda olacak. Hakan, İnter'in önemli bir kozu, hocası muhtemelen röportajı okumamış gibi yapacaktır!...
FUTBOLUN BİR NUMARALI KADINI MARİNA GRANOVSKAİA
Roman Abramovic'in Chelsea'yi satması futbol dünyasının en güçlü kadınını da sahneden indirdi. Marina Granovskaia, 20 yıl önce Rus oligark Abramovic'in Moskova'da asistanıydı. 7.5 milyar Euro'ya satılan Sibneft'te işe başlamış ve sonra Abramovic ile birlikte Londra'ya gelmişti. Rus patron çok güvendiği Marina Granovskaia'yı Chelsea'deki gözü yapmıştı. O günlerde futbola ilgisi olmayan "Demir Leydi" 10 yıl sonra Chelsea yönetimine girmiş ve 2014 yılında da Londra kulübünün CEO'su olmuştu.
Rus patron transferlere yüz milyonlar harcarken Marina Granovskaia imza törenlerinde gülümseyen gizemli kadındı. 1975 doğumlu olduğu biliniyor ama sosyal medya kullanmadığı ve röportaj da vermediğinden kimse hakkında çok fazla bilgi sahibi olamıyordu. Mourinho'dan Hiddink'e, Conte'den Sarri'ye bütün teknik adamların kellesini alırken acımasız olduğu söylenen Granovskaia 19 yıllık futbol serüvenine son noktayı Amerikalı patronlar yönetimi devraldığında koydu... Yaz transfer dönemi bitene kadar kulüpte kalması söylendi kendisine... Geride ise kazanılan 21 kupada gülümseyen Marina Granovskaia fotoğrafları kaldı...
İSMAİL VE MALİKA'NIN OĞLU 50 YAŞINDA...
Futbol sahasında yaptıkları bu güzel oyunun Bolşoy Balesi'ne cevabıydı. "Zidane dönüşü" futbolun sözlüğüne girdi. Marsilya'da doğdu ama hiç Olympique Marsilya forması giyemedi. Önce Cannes ardından Bordeaux ve sonra bir zamanlar Fransız futbolunun ikonik ismi Michel Platini'nin forma giydiği Juventus. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Los Galacticos 1 projesinin Figo'dan bir yıl sonra gelen büyük aktörüydü. 792 resmi maçta 156 gol, hikâyenin sonunda da Materazzi'ye kafa attı.
Sahada yaptıklarıyla takımları 13 kupa kazandı. Sıfır tecrübeyle oturduğu Real Madrid teknik adamlık koltuğunda kimsenin iki kez arka arkaya kazanamadığı Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 3 kez arka arkaya aldı. Teknik direktörlük kariyerinde toplam 9 kupa kazandı. İsmail ve Malika'nın oğlu; Cemal, Ferit, Nurettin, Lila'nın ufak kardeşleri Zeyneddin Zeyan ya da Zinedine Zidane dün 50 yaşına girdi. Fransızların efsane spor gazetesi L'Equipe hazırlıklara uzun zaman önce başlamıştı. Adı PSG ile anılan ama hedefi Fransa Mill i Takımı olan Zinedine Zidane için gazete logosunu kenara çekip Zinedine logosuyla çıktı. Uzun bir röportaj olacağı haberleri vardı ama kimse bu kadarını beklemiyordu. Gazete Zidane röportajı için tam 18 sayfa ayırmıştı. Yarım yüzyılı geride bırakan futbol efsanesine medyanın bundan daha güzel saygı duruşu olmaz elbette...