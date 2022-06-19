Arka kapıdan firar eden gençler

Arka kapıdan firar eden gençlerAltyapıda emek harcanan genç futbolcuların profesyonel sözleşme imzalamadan arka kapıdan firar etmeleri bugünlerde en çok Galatasaray'ın başını ağrıtıyor. Önce Mustafa Kapı, ardından bu sezon Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz ve onunla aynı menajerlik şirketine (Mirsad Türkcan) bağlı, geçen hafta Karagümrük'e giden Emir Tintiş.
Bu firarlarda en çok eleştirilen doğal olarak oyuncuya profesyonel kontrat vermeyen ya da vermekte geciken kulüpler oluyor ama işin perde arkasında yaşananlar da var. Menajerler için bonservisi elinde olan futbolcu kadar değerlisi yoktur. Yıllık ücretleri tavandan imzalar ve komisyonlarını alırlar. Bu yüzden özellikle alt yaş milli takımlardaki genç oyuncuların aileleriyle çocuk yaşta irtibata geçilir. Profesyonel futboldan ailesini geçindirme hayali olan gençlerin ailelerinden de bir an önce bol sıfırlı bir kontrata imza atmaları yönünde baskı gördüklerini unutmayalım.
Yıllar önce Barcelona altyapısından Fabregas ve Pique bir Euro kazandırmadan Premier Lig'in yolunu tutmuşlar, Katalan kulübü yetiştirdiği oyuncular için 70 milyon Euro'ya yakın bonservis ödemişti. Messi'den sonra gelen en nadide yetenek Xavi Simons da menajer marifetiyle PSG'ye gitmişti. Bu firarları önlemenin bir yolu var mı? Milyonların döndüğü futbol sektöründe kimseden Bülent Korkmaz, Totti romantikliği beklememek lazım. Gözün hep açık olacak, kapatırsan bir bakmışsın gençler arkalarına bile bakmadan kaçmışlar…
MERİH ATALANTA'DA KALACAK MI?
Merih Demiral geride kalan sezonu Atalanta'da kiralık geçirmiş, Bergamo şehrinin takımı, Juventus'a 2.5 milyon Euro kiralık ücreti ödemiş ve kontrata 20 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu yazdırmıştı. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelirlerle büyüyen ve ABD'li yatırımcılara satılan Atalanta'ya, bu kez Devler Ligi'ne gidemeyince Merih 'pahalı' gelmişti. Juventus'ta Chiellini ayrılmış olmasına rağmen Gatti transferi sonrasında Torino şehri kulübünde Merih Demiral 'satılacaklar' listesindeydi. Atalanta bonservisi 15 milyon Euro'ya indirmek için Juve'nin kapısını çaldı ama aynı günlerde Newcastle United'ın da milli oyuncunun peşinde olduğunu öğrenince "Biz 20 milyonu ödeyelim, İngilizler pazarlığı bizle yaparlar" diyerek apar topar Merih'in bonservisini aldı. Merih, Atalanta'da gelecek sezon hiç forma giymeden bir İngiliz kulübüne gidebilir. Tıpkı 2013'te Atletico Madrid'in Malaga'dan bedelsiz gelen stoper Martin Demichelis'i temmuz ayında alıp eylülde Manchester City'ye 4.5 milyon Euro'ya satması gibi…
BİR PORSİYON LİNÇ!
Kişisel serveti 200 milyon Euro'dan fazla olan, geçen sezon PSG'de 12 milyon Euro kazanan Sergio Ramos'un bir porsiyon ete 900 Euro (16 bin TL) harcaması normal midir? Cüzdan Ramos'ta, bize ne diyebiliriz elbette ama sosyal medyanın varlığıyla futbolcuların da hayatı zorlaşıyor ya da onlar da yediği içtiği her şeyi Instagram'da paylaşıp "Bir porsiyon linç lütfen" diyorlar. Ramos ve eşi Pilar Rubio, Dubai'de Nusr-et'te altın kaplı bir dana pirzola için 900 Euro ödeyince ülkelerinde sosyal medyada linçlerden linç beğendiler. "Biz bu parayı kaç günde kazanıyoruz" diyenlerden, "O altın yapraklar sağlığa zararlı" diyen beslenme uzmanlarına binlerce yorum yağdı Ramos ve eşine… Çözüm basit, nerede ne harcıyorsan harca ama bunu sosyal medyada paylaşma…