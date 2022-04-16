Avcı’nın tercihleri!

Salıakşamı Türkiye Kupası yarı final maçı var, "Trabzonspor ikinci hedefi için rotasyonyapar mı?" sorusunun yanıtı şuydu: "3 maçtırkazanamayan Avcı'nın Kayseri kupa maçınıdüşünmez, önce geçen nisan ayında olduğugibi bu sezon da 3 puan hasretini sonaerdirmek için güvendiği adamlarla yolaçıkardı." Avcı sezon boyunca sol bek dışında bir kadro ezberi sağlamış hoca ama dün sahaya çıkardığı 11 sıkıntılıydı. Son haftaların en formda adamı Siopis'in cezası bitmiş kenardaydı, formsuz Nwakaeme dinlenebilirdi ama Kouassi yine yoktu ve Avcı'nın belki de gereğinden fazla sevdiği Djaniny sol kanatta başladı. Abdülkadir'in 11'de olmaması, Hüseyin sakatlandığında yedek iki sol bekini de kadroya almayan Avcı'yı zorladı. Pozisyonları kayan oyuncular, Yusuf Erdoğan'ın sol bekteki acemiliği ve iki kanat arasını doldurmayan ev sahibi takımın orta sahası, üstelik de Emre Mor'suz Karagümrük karşısındadevre arasına geride gitti. Biglia frikik ustasıdırama Uğurcan kalitesinde bir kaleci için sıfır refleks şaşırtıcıydı. İlk yarıda 8 hücum geliştiren Trabzon, 45-60 arasında 7 hücumla VolkanDemirel'in takımını boğarken beraberlikgolünü de buldu. İkinci 45'te 22 hücuma ulaşan Avcı'nın bunu elbette Nwakaeme, en sonunda hücuma desteğe gelen Peres ve Abdülkadir ile yaptığı ortada ama soru: "Bu takım neden ilk45'i ziyan etti?" Viviano 5 kurtarışla tabelaya etki etti, deplasmanlarda -17 averajı olan Karagümrük son dönemin en iyi savunmasını yaptı… AbdullahAvcı, Cornelius'tan her seferinde kolayvazgeçiyor… Şampiyonluk için Z raporualmadan bir X raporu alıp önce kendi okumalı… 53 orta yapıp bir futbol oynanmaz.