Kerem’e dikkat!Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın Barcelona ile eşleşmesi İspanyol medyasında geniş yer buldu. Sport ve El Mundo Deportivo gazeteleri Napoli gibi güçlü bir takımı eledikten sonra rakipler arasında kendi liginde en zor durumda bulunan Galatasaray'ın kurada çıkmasının Barcelona için iyi haber olduğunun altını çizdi. Barcelona yöneticisi Mateu Alemany, "Çok köklü bir tarihe sahip olan bir rakip ile eşleştik. İstanbul'da çok iyi bir stadyum ambiyansları var. İlk maçta turu getirecek skoru almalıyız" diye konuşurken, iki gazete de Galatasaray'daki Barcelona rüzgârına dikkat çekti. Teknik direktörü ve kaleci antrenörünün eski Barcelonalı olduğu ve kalede tecrübe kazanması için gönderilen İnaki Pena ile birlikte Arda Turan'ın da kadroda yer aldığı ifade edilirken, La Liga'da Valencia forması giymiş Feghouli, Liverpool geçmişi olan Babel ve Gomis'in Lyon yılları okuyuculara hatırlatıldı.
ÜLKE FUTBOLUNA AYKIRI DURUM
Katalan medyası takımın en büyük kozu olarak Kerem Aktürkoğlu'nu ön plana çıkartırken, AS gazetesi, "Avrupa Ligi son 16'da yer alan takımlar arasında kendi liginin puan tablosunda en zor durumda olan takım G.Saray. Ancak Avrupa'da tam tersi bir portre çizdiler. Bir Türk takımının çok disiplinli defansif anlayışıyla grup aşamasında mağlubiyet almaması ülke futbolunun çizgisine aykırı. Galatasaray bunu Fatih Terim ile başardı. Ama Barcelona onu değil Torrent'i karşısında bulacak" diye yazdı. G.Saray'ın iki Barcelona sınavı arasında Beşiktaş'la derbi oynayacağına dikkat çekilirken, Barcelona'nın da İstanbul'daki rövanştan 3 gün sonra Real Madrid'le karşı karşıya geleceği ve Barcelona'nın ilk maçta turu garantileyecek skoru alması halinde El Clasico öncesinde İstanbul'a as oyuncularını getirmeyebileceği sayfalarda yer aldı.
ALİ SAMİ YEN'DEKİ COŞKUSU YOK
El Mundo Deportivo gazetesi Torrent'in "Kötü kurayı çektik" sözlerine de yer verirken, Barcelona'nın G.Saray ile geçmişte Şampiyonlar Ligi grup maçları oynadığını ama ilk kez bir eliminasyon turunda karşı karşıya geleceğinin altı çizildi. Bugüne kadar G.Saray ile İstanbul'da eski Ali Sami Yen'de karşı karşıya gelindiğinden de bahsedilirken yeni stadın eski stattaki ambiyansı arattığı ifade edildi.
İspanya medyasında G.Saray'a geniş yer ayrılırken analizlerde Domenec Torrent, Arda Turan, İnaki Pena ve Kerem Aktürkoğlu detayları öne çıktı. Torrent'in "En kötü kurayı çektik" sözlerine de yer verildi.