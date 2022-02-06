06 Şubat 2022, Pazar BÜLENT TİMURLENK











Nefes aldırmadılar Geçen sezon bu sahada Kasımpaşa 4-3 kazanmış, bu skor Trabzonspor için bir son, Abdullah Avcı için ise başlangıç olmuştu. Dün son 5 maçını kazanarak Avcı'nın önüne çıkan Kasımpaşa, öz güvenli ve karşısında Hamsik ve Bakasetas olmayınca da umutluydu. Galatasaray maçını kazandıran Visca, o umutlara erken darbe vurdu. Ev sahibi 12 dakikada skoru 3-0'a getirebilirdi, Kasımpaşa da ilk yarı beraberliği bulabilirdi. Trabzonspor bitiricilikte problem yaşıyor. Evet, uzak ara ligde lider ama gol ortalamasının altında olması farkın böyle tek olduğu maçlarda rakibi sürekli oyunun içinde tutuyor. Kasımpaşa ikinci yarıda topa sahip olmayı yüzde 60'a çıkarırken, düdük çaldığında rakibinden iki kat fazla hücum girişiminde bulunmuştu. Ancak orada da Avcı'nın diyecekleri vardı. Kalesinde çok sağlam durabilen bir Uğurcan ve defansın önünde rakibe kolay nefes aldırmayan Dorukhan ile Siopis. İkinci yarıdaki kırılganlık, milli maç arasına, milli takımdaki oyuncuların varlığına ve kanatları kullanan Kasımpaşa'nın, Trabzonspor beklerinin hücuma verdiği katkıya bağlanabilir. Şampiyonluk yolunda kaleyi kapatmak mühim. Avcı, elbette bu oyunun Konyaspor'a yetmeyeceğinin farkındadır. Bu yüzden Hamsik'in dönüşü çok ama çok önemli.