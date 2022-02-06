Yazarlar Bülent Timurlenk Nefes aldırmadılar
Nefes aldırmadılar
06 Şubat 2022, Pazar

BÜLENT TİMURLENK

Nefes aldırmadılar

Geçen sezon bu sahada Kasımpaşa 4-3 kazanmış, bu skor Trabzonspor için bir son, Abdullah Avcı için ise başlangıç olmuştu. Dün son 5 maçını kazanarak Avcı'nın önüne çıkan Kasımpaşa, öz güvenli ve karşısında Hamsik ve Bakasetas olmayınca da umutluydu. Galatasaray maçını kazandıran Visca, o umutlara erken darbe vurdu. Ev sahibi 12 dakikada skoru 3-0'a getirebilirdi, Kasımpaşa da ilk yarı beraberliği bulabilirdi. Trabzonspor bitiricilikte problem yaşıyor. Evet, uzak ara ligde lider ama gol ortalamasının altında olması farkın böyle tek olduğu maçlarda rakibi sürekli oyunun içinde tutuyor. Kasımpaşa ikinci yarıda topa sahip olmayı yüzde 60'a çıkarırken, düdük çaldığında rakibinden iki kat fazla hücum girişiminde bulunmuştu. Ancak orada da Avcı'nın diyecekleri vardı. Kalesinde çok sağlam durabilen bir Uğurcan ve defansın önünde rakibe kolay nefes aldırmayan Dorukhan ile Siopis. İkinci yarıdaki kırılganlık, milli maç arasına, milli takımdaki oyuncuların varlığına ve kanatları kullanan Kasımpaşa'nın, Trabzonspor beklerinin hücuma verdiği katkıya bağlanabilir. Şampiyonluk yolunda kaleyi kapatmak mühim. Avcı, elbette bu oyunun Konyaspor'a yetmeyeceğinin farkındadır. Bu yüzden Hamsik'in dönüşü çok ama çok önemli.

Yazarın Diğer Yazıları

TÜM YAZILARI

Celladına aşıksan! | 24.01.2022

Abdullah Avcı da mutlu değildir | 08.01.2022

Pereira mı daha iyi, taraftar mı! | 20.12.2021

Verimsizliği taşıyamadı | 25.11.2021

Biz zoru severiz | 17.11.2021

İştah ve taraftar! | 26.10.2021

BİZE ULAŞIN