BÜLENT TİMURLENK

İştah ve taraftar!

Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçtaki gibi Beşiktaş yine hızlı ve boğan futboluyla başladı. Galatasaray orta sahası çıkmakta zorlanırken Kerem Aktürkoğlu'nun çabalarıyla topu taşımaya çalışıyorlardı. Son günlerde çok benzer maçlar izliyoruz. Beşiktaş yine yakaladıklarını atamayıp, Cicaldau imzalı golü kalesinde gördü. Golün ardından Morutan pozisyonu değerlendirse Sporting maçının bir benzeri olacaktı ki kafa golüyle Larin beraberliği getirdi. Beşiktaş'ın orta saha ve hücum hattı Galatasaray'dan daha kaliteli. Galatasaray'ın yine standardın altına düşmeyen takım defansı ikinci yarıda kornerden gelen gole yenik düştüğünde Fatih Terim 1-1'lik oyunda 4-4-2'ye dönmüş ama Beşiktaş'ın golü gelmişti. Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı elbette maçın kader anı. Beşiktaş'ın iştahlı ve taraftarın desteğiyle coşkulu oyunu derbide galibiyeti getirdi. Galatasaray'ın Taylan ve Berkan'lı orta sahası hücuma katkı verecek seviyede değil... O yüzden oyun planları bir tercih değil mecburiyet.

Beşiktaş bu 3 puanla Adana Demirspor maçından beri gelen krizden çıktı. Galatasaray'ın yeni kadrosu 0-0 ve 1-0 önde olduğu maçları düne kadar iyi oynamıştı. Ne değişti derseniz, İstanbul'da dünhava serin ama Vodafone Park'ta çok sıcaktı.