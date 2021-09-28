BÜLENT TİMURLENK

Satranç gibi

İsmail Köybaşı tek olumlu hareketini yapıp Gervinho'ya ara pasını attığında usta forvet son vuruşu yapsa ya da asist yerini bulsa Trabzonspor öne geçecek, İsmail de belki üzerindeki baskıyı atacaktı. Dönen topu ayağından kaptırdı ve Alanya kontratağında Hüseyin ikinci sarıdan oyundan atılınca son çeyrekte Cornelius'u dışarı alan Avcı bir silahından oldu.

Trabzonspor için Alanya'nın G.Saray sınavı yeterli analizi veriyordu. İlk 10 dakikada rakibini boğan Trabzonspor, pozisyonları bitiremediğinden Emre Akbaba'nın kaçırdığı pozisyon sonrasında oyunun "top bir bu kalede bir o kalede" olmasını engelleyemedi. Alanya 11 kişi ile topun arkasında kalıyor ve Trabzonspor net pozisyon bulmakta zorlanıyordu. Uğurcan kapalı köşeden golü yediğinde Trabzonspor ilk yarıyı serbest vuruştan gol opsiyonu ile çözdü. Avcı'nın beklerinin hücuma katkısı az ve Nwakaeme rakibi karşısına alıp çalımla eksiltmeden basit oynamayı sevmeyen bir oyuncu. Djaniny öteki kanatta yüklenirken kanat oyuncularını beklerinin kademesine getiren ve Bakasetas'a vurdurtmayan Bülent Korkmaz'ın takımı son haftaların en iyi kalecisi Serkan ile üç direk arasını kapatıp, hücumu da eksik etmedi. Nefis bir 90 dakika izledik. Uğurcan ve Serkan'ın nefis kurtarışları tabelayı 1-1'de tutmuş olabilir ama iki takımın da 19 hücum gerçekleştirdiği ve 13 topun isabetli olduğu bir oyunda satranç gibi taktik mücadele "Pat" ile bitti. Satranç diliyle iki tarafın da oynayacağı hamle yoktu artık... Avcı'nın iki maçta kaybedilen 4 puan kadar maçları 11'e 11 bitiremeyen takımına da söyleyeceği çok şey vardır elbette.. Bülent Korkmaz ise 9 hücumla devirdiği G.Saray'dan sonra çok daha usta bir forvet hattına sahip Trabzon'dan beraberliği 19 hücumla aldı...