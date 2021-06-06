Çizme’ye karşı korakor oyun!

BÜLENT TİMURLENK

EURO 2020'nin açılışı öncesinde İtalyanlar bizim gibi son provalarını ideal 11'leriyle yaptılar Çekler karşısında. Ülke medyası oynanan futbolu göklere çıkartırken Mancini ve öğrencileri 27 maçtır kaybetmeyen bir takım olmanın öz güveniyle çıkacaklar karşımıza. Çekler karşısındaİtalyanlar, 4-0 olduğunda bile rakip sahada prese devam ediyordu. Mancini yönetiminde 32 maçta 79 gol atan ve 14 gol yiyen İtalya son 8 maçta kalesini gole kapadı.Orta sahada Verratti'nin yetişse bile 2. maçlarında İsviçre karşısında forma giymesi bekleniyor. Kalede Donnarumma, defansta Florenzi-Bonucci-Chiellini-Spinazzola dörtlüsüyle sahaya çıkan Gök Mavililer'de orta saha Jorginho, Barella ve Locatelli'den oluşuyor. Forvette solda Insigne sağda ise Berardi forma giydi. Chiesa da sağ kanat için hazır kıta bekliyor. En uçtaki isim Immobile… İtalya karşısında oynayacağımız oyun belli. Geçiş oyunuyla hızlı hücumlarla gol ararken, orta sahası top seven İtalyanlarla korakor mücadele edeceğiz.Turnuva tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve Avrupa dışından bir hakem düdük çalacak. Arjantinli Rapallini, EURO 2020'de görev yaparken İspanyol Jesus Gil Manzano da Copa America'nın hakem listesinde yer alıyor. UEFA'da hakemlerin patronu R.Rosetti, kafa karıştıran ele çarpma pozisyonları için bir kez daha açıklama yaptı.Her türlü ele çarpıp filelere giden toplar da gol sayılmayacak. Bir oyuncunun kontrolü dışında top eline çarpıp takım arkadaşına gol vuruşu olursa bu gol geçerli kabul edilecek. 51 maçın VAR hakemleri Nyon'daki UEFA merkezindeki odalarda görev yapacak. 11 stadyumla da 200 mbit/s hızında internet bağlantısı hazır ve ofsayt kameralarında 4K teknolojisi kullanılacak. Bu sayede santimlerle ölçülen pozisyonlarda VAR hakemlerine maksimum görüntü olanağı sağlanacak.