Mancini’nin İtalya’sı daha genç daha hızlı daha golcü

BÜLENT TİMURLENK

Kasım 2017'de İsveç ile play-off rövanş maçında golsüz berabere kalıp 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na gidemeyen ve 2018 Rusya'yı evinde izlemek zorunda kalan İtalyanlar, büyük rüyalarından da uyanmıştı.70'te Brezilya ağır gelmiş, 82'de kazanmışlar, 94'te Baggio topu göklere dikmiş, 2006 Berlin'de gülmüşlerdi. 2018'de final hayali, evde kalmak kâbusuyla yüzleştiğinde görevegeldi.11 Haziran'da başkentleri Roma'da bizimle açılış maçını oynayacak İtalya Milli Takımı, geride kalan 3 yılda büyük bir değişim geçirdi. Roberto Mancini'nin EURO 2020 için açıkladığı 26 futbolcuya geleceğiz ama bu kadroyu oluşturabilmek için geçtikleri yolu hatırlamamız lazım.Gök Mavililer'de son 3 yıldaoyuncusu milli maçlarda görev yaptı ve bu dönemde 33 futbolcu ilk kez milli formayı giydi. EURO 2016'ya çeyrek finalde veda eden takımdan EURO 2020 kadrosunda olan futbolcu sayısı sadece yedi. Yedek kaleci Sirigu, Bonucci, Chiellini, İnsigne, Bernardeschi, Florenzi ve golcü Immobile..Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında 33 maça çıktı ve 22 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyetle ülke tarihinin en başarılı teknik adamı unvanını 3 yılda ele geçirdi. EURO 2020 eleme grubundaki 10 maçını da kazanan İtalya, Eylül 2018'den beri oynadığı 28 maçı da kaybetmedi ve"Yeni"İtalya'yı İtalya'da da EURO 2020'nin favorileri arasında gören yok ama İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya'dan sonra Mancini'nin takımı 2016'ya göre yaş ortalamasıdüşmüş kadrosuyla ve grup maçlarına ev sahipliği yapma avantajıyla turnuvanınGeniş kadroyu 35 futbolcudan oluşturan, sonra 28'e düşüren Mancini'nin EURO 2020 listesine kalecilerle başlayalım. Milan'dan ayrılacağı haberleriyle manşetlerden düşmeyenİtalyanlarda yedek file bekçileri tecrübeli Sirigu ve Napolili Meret.Takımını çoğunlukla 4-3-3 dizilişiyle sahaya süren, bazı maçlarda ise üçlü defans deneyen Roberto Mancini'nin iki bekindenİtalyanların defans göbeğinde Bonucci, Chiellini gibi eski kurtların yanında Acerbi, Bastoni, Toloi gibi Serie A'da son sezonlara damga vuran isimler var. Sağ bekte Florenzi'den vazgeçmeyen Mancini, solda iseveşans veriyor.Orta sahada Mancini'nin aday kadroyu açıklarken sakatlıklarının düzelmesini beklediği iki isim de turnuvaya yetişti.Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan ve kampa geç katılan Jorginho'nun ideal 11'deki yeri garanti gibi. Genç Barella da Mancini'nin favori oyuncularından.İtalyanların forvet hattında sürpriz, Kean'in kadrodan çıkartılması... Mancini, A takım formasını hiç giymemiş Raspadori'yi kadroya alırken, forvet hattı yıldızlar topluluğu.solda Napolili Insigne.Immobile, favori santrfor Belotti ve ikilinin ardında şans bekleyen Berardi…Önceki akşam RAI kanalındaşov programında moral bulan İtalya, yarın Bologna'da Çekya ile son hazırlık maçını yapacak.10 Haziran'da Roma'ya geçecek ve 11 Haziran akşamı saat 22:00'deın karşısına çıkacak.