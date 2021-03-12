Sana hep uzaktan baktım İstanbul

BÜLENT TİMURLENK

Önceki akşam İngiliz hakem Taylor son düdüğü çaldığında futbol tarihinin son 15 yılına damga vuranSon 15 yılda 9 Şampiyonlar Ligi, 11 Altın Top ödülü kazanan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da takvim yapraklarına yenik düştüler.son 8'i evde izledikleri son sezon 2004-2005'ti... Çeyrek finale PSV-Lyon, Juventus-Liverpool, Bayern Münih-Chelsea, Inter-Milan kalmış, Manchester United forması giyen Ronaldo ve Barcelona'da çaylak dönemini geçiren Messi, Liverpool- Milan arasında İstanbul'daki finale uzaktan bakmışlardı.yaşındaki Ronaldo ve 34 yaşındaki Messi'den bayrağı teslim alan isimler ise Mbappe ile Haaland... 22 yaşındaki Fransız,20 yaşındaki Haaland'ın 14 Devler Ligi maçında 14 golü var ve Norveçli, kariyerinde 100 gol barajını geçti. Haaland-Mbappe rekabeti Messi- Ronaldo rekabetinin yerini tutabilecek mi, bunu bize zaman gösterecek ama bu yarışın içinde birMessi ve Ronaldo ne yapacak peki? Barça'da yönetiminin istifasına sebep olan ve favori adamı eski başkan Laporta'nın seçimi kazanmasıyla Katalan kulübünde iki yıl daha kalması gündemde olan Messi'nin yıllık kazancı brüt. Ronaldo'nun Juventus'a yıllık maliyeti ise brüt. Avrupa'nın iki devi de aslında pandemi döneminde bu ağır kontratlardan kurtaracak kulüpleri bekliyor.stanbul'da 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı çeyrek final ve/veya yarı finallere de ev sahipliği yapabilir mi?Bu konuda görüşmeler TFF ve UEFA arasında sürüyor. Peki biz Şampiyonlar Ligi'nde kimi tutmalıyız? 2005'teki efsane finali kazanan Liverpool bir kez daha İstanbul'da kupa kazanmanın hayalini kuruyor ama bizim şampiyonumuzun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmesi için kupayı kazanan takımın kendi ülkesinde puan tablosunda Şampiyonlar Ligi bileti alması lazım.Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanı olan Juventus'un patronu Agnelli'nin, Avrupa Süper Ligi hayaline her seferinde UEFA sert yanıt verirken,Agnelli'nin 6 İngiliz, 3 İspanyol, 3 İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız kulübüyle basketboldaki EuroLeague benzeriprojesinde sportif başarıya göre her sezon 5 takım eklenecekti.3 sezon önce Ajax, Juventus'u perişan edip kupa dışına yolladı, geçen sezon çantada keklik gördükleri Lyon, Agnelli'nin takımını eve erken gönderdi ve bu sezon da Porto, 'Şampiyonlar Ligi kazandırsın' diye alınan Ronaldo'lu Juve'yi kupa dışına itti.