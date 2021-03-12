Sana hep uzaktan baktım İstanbul

Önceki akşam İngiliz hakem Taylor son düdüğü çaldığında futbol tarihinin son 15 yılına damga vuran iki süper starın çeyrek finalden itibaren milyarlarca futbolsever gibi ekran başında olacağı kesinleşmişti.
Son 15 yılda 9 Şampiyonlar Ligi, 11 Altın Top ödülü kazanan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da takvim yapraklarına yenik düştüler. 16 yıldır çeyrek final ve ötesini gören ikilinin
son 8'i evde izledikleri son sezon 2004-2005'ti... Çeyrek finale PSV-Lyon, Juventus-Liverpool, Bayern Münih-Chelsea, Inter-Milan kalmış, Manchester United forması giyen Ronaldo ve Barcelona'da çaylak dönemini geçiren Messi, Liverpool- Milan arasında İstanbul'daki finale uzaktan bakmışlardı. 16 yıl sonra final yine İstanbul'da ve kariyerinde hiçbir Türk takımına rakip olmayan Messi bir İstanbul finalini daha pas geçti.
MBAPPE&HAALAND REKABETİ SÖNÜK KALIR MI? 36
yaşındaki Ronaldo ve 34 yaşındaki Messi'den bayrağı teslim alan isimler ise Mbappe ile Haaland... 22 yaşındaki Fransız, 42 Şampiyonlar Ligi maçında 25 gol atarak bu barajı aşan en genç oyuncu olurken,
20 yaşındaki Haaland'ın 14 Devler Ligi maçında 14 golü var ve Norveçli, kariyerinde 100 gol barajını geçti. Haaland-Mbappe rekabeti Messi- Ronaldo rekabetinin yerini tutabilecek mi, bunu bize zaman gösterecek ama bu yarışın içinde bir Güney Amerikalı olmadığı sürece global pazarda ışıklarının büyük ustaların yanında hep biraz daha sönük kalacağı ortada. MESSİ&RONALDO GİTSE DE RAHATLASAK DİYENLER...
Messi ve Ronaldo ne yapacak peki? Barça'da yönetiminin istifasına sebep olan ve favori adamı eski başkan Laporta'nın seçimi kazanmasıyla Katalan kulübünde iki yıl daha kalması gündemde olan Messi'nin yıllık kazancı brüt 130 milyon Euro
. Ronaldo'nun Juventus'a yıllık maliyeti ise brüt 86 milyon Euro
. Avrupa'nın iki devi de aslında pandemi döneminde bu ağır kontratlardan kurtaracak kulüpleri bekliyor. Onların sayısı da ikiyle sınırlı: Paris Saint Germain ve Manchester City… OLİMPİYAT'TA FİNALDEN FAZLASI OYNANIR MI? İ
stanbul'da 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı çeyrek final ve/veya yarı finallere de ev sahipliği yapabilir mi? İngiliz kulüplerinin pandemi yüzünden maçlarını tarafsız sahada oynaması nedeniyle çeyrek finale kalan Liverpool, son 8'e yükselmeleri büyük ihtimal olan Manchester City ve Chelsea'den biri çeyrek final maçlarını İstanbul'da oynayabilir.
Bu konuda görüşmeler TFF ve UEFA arasında sürüyor. Peki biz Şampiyonlar Ligi'nde kimi tutmalıyız? 2005'teki efsane finali kazanan Liverpool bir kez daha İstanbul'da kupa kazanmanın hayalini kuruyor ama bizim şampiyonumuzun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmesi için kupayı kazanan takımın kendi ülkesinde puan tablosunda Şampiyonlar Ligi bileti alması lazım. Bu tehlike de Liverpool için mevcut. Ligin bitimine 10 hafta kala 4. sıradaki Chelsea'nin 7 puan gerisindeler ve evinde oynadığı son 6 maçı da kaybeden Liverpool'un ilk 4 dışında kalmasına kimse şaşırmayacak. HAYALLER AVRUPA SÜPER LİGİ, GERÇEKLER PORTO
Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanı olan Juventus'un patronu Agnelli'nin, Avrupa Süper Ligi hayaline her seferinde UEFA sert yanıt verirken, gerçek ve acı yanıt oyunun kendisinden geldi.
Agnelli'nin 6 İngiliz, 3 İspanyol, 3 İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız kulübüyle basketboldaki EuroLeague benzeri A lisansına sahip 15 takımlı lig
projesinde sportif başarıya göre her sezon 5 takım eklenecekti. A lisansına sahip 15 takım arasında ne Ajax vardı, ne Lyon ne de Porto…
3 sezon önce Ajax, Juventus'u perişan edip kupa dışına yolladı, geçen sezon çantada keklik gördükleri Lyon, Agnelli'nin takımını eve erken gönderdi ve bu sezon da Porto, 'Şampiyonlar Ligi kazandırsın' diye alınan Ronaldo'lu Juve'yi kupa dışına itti. Sadece bu üç takımın Juve'ye attığı tokatlar bile Agnelli'nin hayalinin süper kalmaya devam edeceğini gösteriyor…