BÜLENT TİMURLENK

İşin sırrı Belek’te

Alanya ligin esaslı kadrolarından birine sahip. Ama İstanbul'un Üç Büyükleri'nin Alanya dahil ligde bir Anadolu takımına aynı sezonda üç kez mağlup olması sadece futbol şansı, oyuncu performansı ile açıklanamaz. Bu önemli bir zaafiyettir. İşte tam da bu yüzden Fatih Terim bu sezon iki kez kaybettiği rakibine karşı üçüncü sınavı öncesinde takımını 3 gün önceden Belek'te kampa aldı. Kupa sınavından çıkartılacak dersler vardı. Yedlin tek başına bırakılmamalıydı; Arda ve Emre Kılınç bu kademeyi iyi yaptılar. Alanya, rakibin iki sol bekinin olmadığı ve Ömer'in oynadığı kanattan Efecan kozunu ise yeteri kadar iyi kullanamadı.

Galatasaray'da Taylan, Alanya'da Siopis'in yedek kalması sezon performanslarına baktığınız zaman elbetteki sürpriz. Ancak sarıkırmızılı takımda Kasımpaşa maçındaki kötü zemindeki Etebo ve Luyindama'nın iyi performansı bir hafta sonra tekrar formayı almalarını sağladı.

İlk yarıda Galatasaray'ın kaçırdığı iki pozisyon, ardından Salih'in direkten dönen topu ve devamında Emre Kılınç'ın attığı gol. Bıçak sırtı bir maçta tabela Galatasaray lehine devrilirken, ikinci yarıda İstanbul'daki lig maçının benzeri bir oyun izledik. Alanya oyunu sete çevirdi ama rakibi hataya zorlayacak yüksek tempoyu bir türlü yakalayamadılar.

Galatasaray'ın son 15 dakikada döktüğü ecel terlerinin havlusu Muslera idi. Ligin ilk yarısındaki oyunun son çeyreğinin bir benzeriydi. Aradaki fark Uruguaylı kaleci oldu.