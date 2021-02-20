BÜLENT TİMURLENK

Avcı’dan şah mat!

Şampiyonluk yarışında maç kazanırken kaleciniz 2-3 haftada bir haftanın kalecisi seçiliyorsa bu onun başarısı ama aynı zamanda takım defansının da kırık karnesidir. Trabzonspor'un geçen sezon şampiyonluk yarışında en büyük problemi de harika bir Uğurcan'ın önündeki 10 futbolcunun yaptığı eksik defanstı. Dün kalede Uğurcan ve Erce yokken eldivenleri giyen Kağan'ın belki de titreyerek çıktığı sahada rahat bir 90 dakika geçirmesinin sebebi Abdullah Avcı'nın bu takımdaki yaptığı kimlik değişimidir...

Başakşehir son şampiyon ama dün sahada kadrosundan sadece 4 futbolcu vardı. Şampiyon olan da bu kadro olmayınca mağlubiyetler arka arkaya gelmiş ve 'zor gol yiyen, güçlü takım' kimliğini kaybetmiş, ligdeki her takımın taktiksel olarak kolay lokma gördüğü bir rakip haline gelmişti.

Dün Trabzonspor'un en önemli eksiği elbette ki sihirbaz Nwakaeme idi. Abdullah Avcı'nın ideal 11'indeki iki bekin yeterliliği tartışılırken dün onların yokluğunda forma giyen genç isimlerin de öz güvensiz oyunu hücumda yükü 2-3 futbolcunun sırtına yükledi.

İlk 45'te Trabzonspor domine ettiği oyunu ikinci yarıda geçiş oyununa çevirdiğinde Avcı'nın planı netti. Kazanmak zorunda olan Başakşehir yüklenecek ama ilerleyen dakikalarda yaşlı kadrosu geriye dönmekte zorlanacaktı. Bu oyun planı şah, oyuna giren Yusuf Sarı'nın golü ise matı getirdi...

Trabzonspor sezona Avcı ile başlasa elbette ki 48 puandan fazlasını alabilirdi ama zamanı geriye sarmak mümkün değil... Banttan yaşadığınız sürece geleceği ıskalarsınız. İşte tam da bu yüzden Avcı ilk 7-8 haftasında maçlardan sonra "Puan tablosuna bakmıyorum" diyordu. Artık bakabilir ve demli bir çay eşliğinde G.Saray ve F.Bahçe'nin maçlarını izleyebilir.