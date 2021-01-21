BÜLENT TİMURLENK

Ocak ayının son 10 günü

Üç günde bir maç oynuyorsanız ve bir sonraki maçın da hesabına erken girmek istiyorsanız bu sezon ilk 45'te rakibi nakavt etmek önemli. Bu size erken oyuncu değişiklikleri ve tempoyu düşürme imkânı tanıyor. G.Saray'ın ilk 20'de çok gol bulduğunu Yalçın Koşukavak da elbette biliyordu ama garip bir şekilde maç 2-0 olana kadar takımını rakip sahaya çıkarmadı. G.Saray'a ilk 20'de önde iki kişiyle baskı yapan ve oyununu kıramayan Denizli, iki gol yedikten sonra rakip sahada 6 kişiyle pres yapıyor, defansını öne çıkartıyordu. Elbette büyük hata...

G.Saray, Muslera'sız günlerde daha az gol yiyebilir miydi? Belki 1, belki 2 gol. Ligin en az gol yiyen takımı olmayı beklediklerini sanmıyorum bu dönemde ama Muslera'sız bölümde takıldıkları Kayseri, Antalya ya da Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarının faturası elbette ki hücum performansına yazar.

Dün Feghouli'nin dönüşüyle sağ kanat hareketlendi. Cezayirli oyuncu, Belhanda ve Linnes ile kurdukları üçgenlerle maçı 2-0'a getirdi. O dakikadan sonra Arda baktı ki top kendi kanadına gelmiyor, o da gitti sağ kanatta oynamaya başladı ama yoğun maç temposu onu çok yormuş

Babel en uçta 'Diagne döndüğünde bu formayı vermem' dedi. Hollandalı'nın oyun görüşü, pas alışverişi ve tecrübesi G.Saray'ın pas oyununda Diagne'nin çakılı oyunundan çok daha faydalı. Derbilerde ortalıkta görünmeyen Belhanda dün yine sahnedeydi ama bu seviyedeki rakipler için bu performans yeni kontrat için yetmez.

G.Saray'ın önünde transfer için 10 gün ve hafta sonunda Malatya deplasmanı var. İrfan Can'ın gelişi Emre Akbaba'yı kulübeye, Belhanda'yı 10 numaraya gönderir. Malatya'da ise Adem Büyük var. Galatasaray'dan "Gidiyorum" dediğinde kimsenin ısrarla kal demediği Adem... Gideni ve geleni ile ilginç olacak bu 10 gün Terim'in takımında...