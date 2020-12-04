BÜLENT TİMURLENK

Yalçın, Beşiktaş’ı ayaklandırdı!

3-1'lik G.Antep mağlubiyeti sonrasında kağıt üzerinde Beşiktaş için Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa, Alanya serisi elbette zorlu görünüyordu. İki maçı kaybetseler, dibe vuracaklardı şimdi Sergen Yalçın ve öğrencileri bulutların üzerinde. Elinde ideal ilk 11'i olmayabilir ama hem taktik hem de motivasyon olarak Sergen Yalçın Beşiktaş'ı ayaklandırdı. Sezona 3. teknik direktörü ile devam eden Kasımpaşa'da ilk 10 haftanın en iyi adamı Aytaç, Kovid nedeniyle yok. G.Saray ve Trabzon maçlarını kazanan Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısında bunu tekrar edebilmesi zor.



İlk 45 dakikada baskı şart!

Kayseri ve Rize maçlarındaki futbol kalitesi tüm eksiklerine rağmen Florya'da güneş açtığının göstergesi. Falcao, Belhanda, Arda ve Babel, usta isimler ama Rize maçında 4 gollü tabelayı gören G.Saray taraftarı için takım eksik değil. Taylan Antalyalı'nın yüksek form grafiği ve geride kalan 10 haftada yakaladığı özgüven G.Saray'ın santrfor arkasındaki 4 adamının da işini kolaylaştırıyor. Ancak bu takımın daha keskin bir bıçak haline gelebilmesi için iki beki Saracchi ve Omar'a ihtiyacı var. Bu seviyede Hatay'ın iki referans maçı var… 9 kişiyken F.Bahçe ile İstanbul'da golsüz berabere kalıp lider Alanya'dan 6 gol yediler. Sıkı savunma yapıp kontratak arayacaklar. G.Saray, iki farkı bulmadan rahat etmeyeceğini Kayseri maçında öğrenmiştir. Bu yüzden ilk 45 dakika Terim'in takımı yoğun baskı kurar.



Bu eksik kadro da 3 puan alır

Fenerbahçe'nin bu transferlerle gol sıkıntısı yaşamayacağı ortadaydı. Ancak defansif olarak evlerindeki iki maçta 6 gol yiyerek ortaya kocaman bir soru işareti bıraktılar. Erol Bulut, kadro ile çok oynuyor. Derbinin ilk 11'i de, değişiklikleri de aleyhlerine direkt tabelaya yansıdı. Medipol Başakşehir karşısında 3-0'dan 3-3'ü bulan Denizlispor, bu hafta devamını getirmek isteyecek. Ancak kadrolarının F.Bahçe'den 5 gol yiyen G.Birliği'nden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. F.Bahçe'de evet önemli eksikler var ama; bu 25 kişilik kadrodaki sağlamlarla da 3 puan alınır.



Avcı ile galibiyet serisi sürer

Sivasspor, Avrupa dönüşü önce Çaykur Rize sonra da Göztepe maçlarını evinde kaybetmişti. Şimdi Villarreal maçı sonrasında Trabzon'a gidecekler. Sivas'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay başta olmak üzere karantinada olan isimler var. Abdullah Avcı ile iki maçını da gol yemeden kazanan bordo-mavili takım için DG Sivas elbette Erzurum ve A.Gücü'nden çok daha tehlikeli bir rakip. Orta sahada Abdulkadir Parmak'ın maça yetişmesi Avcı'nın elini rahatlatır. Sivas'ın önemli hücum silahları olsa da Avcı'nın galibiyet serisini 3 maça çıkarmasını bekliyorum.