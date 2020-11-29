BÜLENT TİMURLENK

Hesabı Diagne kesti

Kayseri maçı sonrasında G.Saray adına bardağın dolu tarafı, iyi futbol oynamışlardı ve bu oyunda iyi oynayanlar lig maratonunda bir sonraki haftaya umutla bakarlar, ne kadar eksikleri olsa da... Bir devam filmi gibi başladı Rize'de maç. G.Saray baskıyı kurdu, iyi pas yapıyor, sahada doğru yere koşu yapıyorlar ve pas alternatifi için iyi pozisyon alıyorlardı. İlk yarım saat geride kaldığında sıkıntı yine aynıydı. İyi futbol ama değişmeyen tabela..

İlk yarıda rakip ceza sahasına bir kez giren ev sahibi karşısında G.Saray direkten dönen top, Oğulcan'ın nefis plasesi, Diagne'nin iki kaçırdığı derken soyunma odasına yine 0-0 ile gidiyordu ki futbolun yeni gerçeği VAR devreye girdi. Geçmişte bu pozisyonları hakem süzemezse oyun devam ederdi. Orta sahada faul ve sarı kart olacak dirsek ceza sahasında elbette penaltıydı...

Belhanda'nın yokluğunda Terim, Feghouli'yi orta saha derinine çekerek hem Taylan'ı rahatlattı hem de takım top yapıp rakibi bozdu. Taylan için sezon başında değişmesi dönüşmesi ve 6 numarada oynayabileceği notu düştüğümde taraftar yeni transferi taşıyan uçağı gözlüyordu. Bazen çare içerdedir, yokluk zamanında taşın altına elini koyan formayı kapar. Dün iyi oyununu klas golle süsleyen Taylan'ın yaptığı budur.

2-0'ı bulduktan (dakika 52) sonra oyunu sahasında kabul eden G.Saray ilk değişikliği 78'de yaptı ve 26 dakikayı Rizespor değerlendiremedi. Diagne topu beklemeyip, topa gittiğinde neler yapabileceğini iki sezon önce göstermişti. Dün de G.Saray'ın şampiyon olduğu iki sezon önce olduğu gibi Rize'de hesabı kesen isimdi. Terim ve öğrencileri bu akşam derbiyi ayaklarını uzatıp izleyecekler. Sonrası Hatay sınavı...