BÜLENT TİMURLENK

En pahalı golcün maç izliyor!

Kötü futbol oynayıp da farklı kazanabilirsiniz, iyi futbol da bazen galibiyete yetmeyebilir. Bu oyunun tek doğrusu yok ama değişmeyen bir gerçeği var, gol kelimesinin anlamı dünyanın birçok dilinde "amaç"tır. Dün Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'inde ligde gol atmış oyuncu sayısı birdi; Emre Kılınç... İlk 15 dakikada yakalanan 4 pozisyonun ardından 'Terim'in takımı bu maçı alır' dedirtti. Buna itirazı olan adam ise Kayseri kalecisi Lung'du… Belhanda, Arda, Falcao, Omar... Bunlar önemli eksikler ama bir gerçeği unutmamak lazım Florya'nın kapısından girip imza atan her futbolcu Kayseri engelini aşacak kalitededir ama sorun kalibrede, sorun güçsüzlük. Emre Akbaba, tribünlere göre "Cimbom'un çocuğu" ama tribünde ve ekranda ondan daha hırslı ve istekli milyonlarca Galatasaraylı var. Diagne iki pasa duvar oldu bir de penaltıyı attı. Haftada 10 maç oynanıyor ve bu takımın 13 milyon Euro ödediği santrfor haftada tek maç izliyor. Onu da çoğunlukla yedek kulübesinde ya da dün sahada.. Kayseri hoca değiştirmiş, Samet Aybaba en son neyi değiştirmiş olabilir Türk futbolunda? Dün oyunu sahasında kabul ederken bile çift haneli net pozisyon verdiler ve tek net hücumla bitirdikleri maçta golü Donk'un hatasından güzel bir vuruşla buldular. İkinci yarıda Kayseri'de Lung çıkmış, Muğdat oyundan atılmı ş ve G.Saray 1-0 önde. Futbolun tek doğrusu yok ama bir klişesi var: Atamayana atarlar ve G.Saray yedi. Oyuna sonradan giren gençlerin ayakları titrerken, dermanı kalmayan Feghouli ve Emre Kılınç son düdüğe kadar sahada kalabilirdi. Evet, Pandemi, Florya'yı vurdu ama Galatasaray da kendini…