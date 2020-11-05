BÜLENT TİMURLENK

Asla tesadüf değil

Man. United'ın 26 yaş ortalaması 11'ine karşı 27 ortalamayla çıkan Başakşehir'de Okan Buruk'un orta sahayı İrfan-Berkay- Aleksic ile kurması Mahmut-Topal'lı bir orta sahaya göre takımın toplam yaşını 15 geriye çekmişti. Evet, Mahmut yoktu ama rakibin en önemli silahı Bruno Fernandes'i kontrol edecek savunma temelli orta saha yerine top yapan adamları tercih eden Okan Buruk, artık ustalık günlerini geçiriyor. İngilizler grupta iki maçı kazanmışlardı ve ligde kötü gidiş, önlerinde zorlu Everton maçı varken as kadrosuyla sahadaydı. Üstelik Pogba ve Cavani gibi yıldızlar da kulübede… Başarısızlıkları, tecrübesizlikle açıklamamız en büyük bahanemiz. Geçen sezon bu takım Sporting Lizbon'u parçalamış, çift maç olsa belki Kopenhag'ı eleyip bu Man. United'a Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde rakip olacaktı. İlk kez katılan Atalanta'nın geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığını unutmayalım, takım olmayı başarıp doğru transferler yaparsanız bir oyun karakteriniz olur.

Dün Man. United savunmasını cezalandıran Demba Ba ve Visca karşılıklı asistlerle de tabelayı yazdılar ama maçın asıl kahramanları Rafael, Deniz, İrfan Can ve son dakikada çizgiden çok zor topu çıkartan Epureanu'dur.

Geçen hafta PSG orta saha kurgusunu yanlış yapıp Başakşehir'e fırsatı vermiş ama Buruk'un takımı değerlendirememişti. Bu kez iyi futbol iki golle süslendi ve yenilen gol dışında 4 forvetle yüklenen Man. United'a net bir pozisyon vermediler. Geçen yıl ligde iki mağlubiyet ve Roma hezimetiyle başladığı sezonda şampiyon olup, Avrupa'da son 16 gören Başakşehir, iki doğru transfer Rafael ve Deniz ile Berkay'ın orta sahaya montesiyle ligde 3 galibiyet aldı ve dünkü zafere imza attı. Birileri tesadüf derse sakın inanmayın…