BÜLENT TİMURLENK

Favori olan takım kötü oynadı

SORU: İki takımın derbi performansı ve oyun anlayışlarını değerlendirir misiniz?

4 maçtaki futbolu ezber sayılan ideal 11'i ile Galatasaray evinde favoriydi. Ancak tarihte favori oldukları birçok derbideki gibi kötü futbol oynadılar. Santrforunuzu pozisyona sokamıyorsanız adının Falcao olmasının önemi kalmıyor. İlk 4 maçın iyisi Taylan, orta sahada çoğu zaman tek başına kalsa da takımı adına Marcao ile birlikte iki iyiden biriydi. Belhanda ise eleştirilen oyununa döndü. Omar-Feghouli arasında pas bağlantısını kuramayan, solda da Saracchi'yi arayan G.Saray'ı F.Bahçe iyi bozdu. Deplasman derbilerinde dünyanın her yerinde önce rakibi bozmaya, tabelada sıfırda tutup golü bulmaya oynarsınız. Erol Bulut'un forvet ve orta saha arasındaki Ozan tercihi ne kadar doğru ise Deniz'le başlamak o kadar yanlıştı. Gustavo defansın önünü nefis toparladı. Oyunun ilk dakikasından son dakikaya kadar G.Saray'ın top yapmasını önlediler. Oynatmamak kadar, oynamak da mühim. Sonuçta Fatih'i zorlayacak bir pozisyon yaratamadılar.



SORU: Değişiklikleri nasıl buldunuz?

5 oyuncu değişikliğinin olduğu sezonda toplu değişiklikler, üç oyuncunun birden girmesi takımların bence dengesini bozuyor. Dün Galatasaray bu hamleyi, Arda, Feghouli ve Falcao'yu kenara alarak yaptı. Fenerbahçe de kağıt üzerinde yapması gereken üç hamleyi Ferdi, Samatta ve Mert Hakan ile yaptı ama son ikisinin hazır olmadığı ortada.



SORU: Beraberlik nasıl bir sonuç?

Galatasaray, favori olduğu derbide evinde iki puanı yaktı. Fenerbahçe içinse şu dönemde bir puan iyi sonuç.