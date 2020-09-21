BÜLENT TİMURLENK

Arda iyi niyetli ama...

Üç ay önce evinde 1-1 biten maçta topa yüzde 63 sahip olan santrforsuz G.Saray'dan 22 hücum yiyen Okan Buruk, belli ki 11'ini belirlerken bu 90 dakikayı unutmamış... Orta sahası oturmamış rakibine karşı Crivelli'siz 11'inde Aleksic'i kanada atıp Berkay ile kalabalık olmaya çalışan Buruk'a Terim'in takımı ilk yarıda Belhanda ve Taylan'ın devam eden iyi oyunları, Emre ve Arda'nın presiyle cevap verince ev sahibinin hesabı tutmadı, Aleksic ve Berkay sahada kayboldular. G.Saray penaltıyla öne geçmiş, Visca'yı etkisiz hale getirmiş ama hücumda üretkenlikten uzak (5 hücum) soyunma odasına gitmişti.

İkinci yarıda Başakşehir fabrika ayarlarına döndü ama bir farkla… Clichy artık kadroda yoktu ve Fransız'ın hücumlardaki katkısından mahrumdular. Yine de topa sahip olmayı başardılar ve tabelada öndeki G.Saray, oyunu rakibine verdi. Arda iyi niyetli, pres yapıyor, mücadele ediyor, saha içinde takımı uyarıyor ama G.Saray'ı hücumda eksik oynatıyor. Falcao'yu pozisyona sokamayınca değişmeyen tabela ve Okan Buruk'un değişiklikleri, "Başakşehir'in beraberlik golü geliyor" dedirtti. G.Saray'da az da olsa geciken değişikliklerin amacı rakibi önde yine taze adamlarla baskılayıp kolay gelmesini önlemeye yönelikti ama bu adamlar aynı zamanda hücumda kaliteleri bilinen isimler… Tabelanın fişini çeken de Diagne'nin getirdiği top, Babel'in şık topuk pası oldu. İyi Belhanda da çok iyi bitirdi pozisyonu…

Muslera'sız ve orta sahasından Seri ile Lemina gitmiş G.Saray için bir haftada 3 galibiyet mükemmel başlangıç. Oyunun elbette gelişmesi gerekiyor.