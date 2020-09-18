BÜLENT TİMURLENK

Piri’nin gelişi fark ediliyor

Galatasaray dün bu eleme turuna çıkmayabilir ve hatta Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayabilirdi. Pandemi arasına Başakşehir ile Trabzonspor'un 3 puan gerisinde giren Terim'in takımı kalan 8 lig haftası öncesinde İtalyan kondisyoner Alberto Bartalli'den yoksun çalışmış ve takımın düştüğü, ilk sınav olan Rize deplasmanında ortaya çıkmıştı. 8 maç kazanan takım hikâyenin sonunda 8 maçlık 3 puan hasretiyle zorla kendini buralara attı...

ABD'li kondisyoner Scott Piri'nin farkını ortaya koyduğu önce Antep maçı dün de Bakü'de ortaya çıktı. Futbolcular zincirlerini kırmış, hafiflemişler ve önde baskıyı yapacak motivasyonlarını güçle süslemişler. Terim'in Başakşehir maçı öncesinde Antep maçı 11'iyle çıkmayacağını söylemek zor değildi. 50'nin üzerindeki maç sağanağına her seferinde ideal 11 ile girmenin pratiği de yok, mantığı da...

Sakatlık sonrasında hazır olmayan Luyindama sağlamken de topla çıkışlarda pimi çekilmiş bomba gibiydi. G.Saray'ın risk almadan ayağı raket Marcao ile çıkması ya da oyunu dün dinlenen Omar üzerinden kurması gerekiyor. Belhanda iyi bir 90 dakikanın ardından dün her zamanki yanlışları tekrarladı. Kendi kalesine yüzü dönük top aldığında çevre kontrolünü yapacak kadar tecrübeli ve akıllı ama bir o kadar da sorumsuz.

G.Saray ikinci sınavında da 2. yarıda oyundan düştü. Hızlı oynarken kaptırdığı topu almak için yaptıkları presi 90 dakikaya yayarsalar ne ala ama bunu topa sahip olup aktif dinlenmeyle nabızı düşürerek de yapabilirler... Falcao'dan sonra Diagne'nin de 2 golü, geçen sezonun az gollü takımına bir tekzip... Emre Kılınç beklendiği gibi. Etebo ve beklenen artı bir orta saha, bakalım Taylan'dan formayı kapabilecek mi?