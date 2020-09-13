BÜLENT TİMURLENK

Taylan’ı dönüştürmek

Çocukluğumda herkesin Almanya'dan uzaktan kumandalı araba getirecek akrabası yoktu. Birçoğumuz telli arabalarla mutlu olan çocuklardık. Maça gidince şapka alacak parası olmayanlar gazete kağıdından şapka yapardı. Yokluk zamanlarında çare üretmek hayatta da futbolda da önemlidir. Orta sahaya yapılacak 2 transferden birinin Antep maçına 3 gün kala yapıldığı G.Saray'da Fatih Terim haftalardır bu bölgeye Taylan'ı hazırladı. Geçmişte Ümit Davala, Emre Çolak, birçok oyuncunun mevkiini değiştirip kariyerlerini başka bir kulvara sokmuştu. Mariano sonrası Omar da nokta transfer. Ama maç öncesi soru işareti orta sahada Taylan ve Belhanda'nın ve büyük maç eksiği olan Arda'nın ortaya ne koyacağıydı. Arda'nın zamana ihtiyacı var. Emre ile alan paylaşımında da yapılacak daha çok hesapları var ama dün Belhanda ve Taylan iyi futbollarıyla maç öncesindeki soru işaretlerini ortadan kaldırdılar. Sağlam Falcao'nun sadece son vuruşları değil oyun zekası ve servisleri de dün tabelayı rahatlattı.

Hafta ortasında Neftçi deplasmanı olduğundan, 5 oyuncu değişikliğinin olduğu oyunda Terim, geçen sezondan farklı olarak 80'leri beklemeden 67'de 3 oyuncu değiştirip zorlu fikstürü düşündü. 2. yarıda G.Saray'ın temposunun düştüğü doğrudur. Ama Etebo ve büyük ihtimalle kadroya katılacak Okay Yokuşlu ile Terim başka bir G.Saray izlettirecek. F.Bahçe gibi G.Saray'ın da zenginleşen kulübesi 5 değişiklik hakkının olduğu sezonda fark yaratacak. Yedek kulübesindekilerin artık 'Nasıl olsa 11 çıkmıyorum' diyerek hazır olmamak gibi bir lüksleri yok artık.