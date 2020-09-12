12 Eylül 2020, Cumartesi
BÜLENT TİMURLENK
Defans göbeği geçen seneki Trabzon gibi

Defans göbeği geçen seneki Trabzon gibi

12.09.2020, Cumartesi
BİR SORU BİR CEVAP
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunu nasıl yorumlarsınız?
İlk yarıda oyunu sahasında kabul eden Rizespor'un topa daha fazla sahip olması, Erol Bulut'un ikinci yarı Ozan'ı oyuna aldıktan sonra Tomas'ın yaptığı iki garip değişiklikle orta sahayı teslim etmesi Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düşmesine rağmen kazanacak skoru bulmasını sağladı. Fenerbahçe'nin ideal kadrosu bu değil. İdeal olmayan 11'den de ideal futbol beklenmez. Dün akşam Arda Kardeşler ikinci penaltıda VAR hakemi tarafından pozisyonu izlemeye çağrılsaydı, verdiği kararı geri alırdı. Atanın-tutanın iyi olacak meselesinde Vedat gidince gelecek olan isim çok mühim. Tutana gelirsek Altay dün iyi başladı; ama Fenerbahçe'nin defans göbeğinin kalitesi geçen sezonun Trabzonspor defans göbeğini hatırlatıyor. Futbol bir denge oyunu. Yeni gelen iki stoper Lemos ve Tisserand'ın ne vereceği çok önemli.
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