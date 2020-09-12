Defans göbeği geçen seneki Trabzon gibi

BÜLENT TİMURLENK

BİR SORU BİR CEVAPİlk yarıda oyunu sahasında kabuleden Rizespor'un topa daha fazla sahipolması, Erol Bulut'un ikinci yarı Ozan'ıoyuna aldıktan sonra Tomas'ın yaptığı ikigarip değişiklikle orta sahayı teslim etmesiFenerbahçe'nin 1-0 geriye düşmesine rağmenkazanacak skoru bulmasını sağladı.Fenerbahçe'nin ideal kadrosu budeğil. İdeal olmayan 11'den de ideal futbolbeklenmez.Atanın-tutanın iyi olacak meselesindeVedat gidince gelecek olan isim çokmühim. Tutana gelirsek Altay dün iyi başladı;ama Fenerbahçe'nin defans göbeğininkalitesi geçen sezonun Trabzonspordefans göbeğini hatırlatıyor. Futbol birdenge oyunu.