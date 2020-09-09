09 Eylül 2020, Çarşamba
BÜLENT TİMURLENK
Bardağın boş tarafına da bakın

Bardağın boş tarafına da bakın

09.09.2020, Çarşamba
Ligin başlamasına 2 gün kaldı. Kamuoyunda çok transfer yapan F.Bahçe'nin sezona önde başlayacağı yönünde yorumlar var. Ne diyorsunuz?
F.BAHÇE, Gökhan, Caner ve Sosa gibi ligin ustalarını alarak 'tecrübe şampiyonluğa götürür' mesajını verdi. İki sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından yeni hoca ve 11'de 9 yeni ismin olması elbette heyecan verici. Taraftara geride kalan zor günleri hatırlatan adamlar sahada olmayacak gibi duruyor. Fenerbahçe her sezona şampiyonluk adayı olarak girer ama beyaz sayfa açılırken bardağın boş tarafına da bakmak lazım. Vedat gitti, santrfor bekleniyor ve geçen sezon aksayan iki beke alınan 3 tecrübeli adam dışında alınanların performansının Ozan, Garry, Ferdi gibi isimlerden daha iyi olması gerekiyor. Defans göbeği ve kalede kalite çizgisi, gelen tecrübeli isimlerin yanında sorgulanır… Elbette iyi başlamak mühim, geçen sezon 15 gol 5 asistle oynayan Vedat'ın yerine gelecek olan isim bugün itibariyle daha mühim.

G.Saray hep aynı tezgahtan alıyor!

G.Saray, orta saha için Etebo'yu getirdi. Transfer resmileşmedi henüz ama taraftar Nijeryalı oyuncuyu beğenmedi. Yönetimin bu hamlesi sizce doğru mu yoksa transferde yanlış bir politika mı izleniyor?
FERNANDO, Seri ve Lemina gibi yüksek profilli isimlerden sonra elbette taraftar Etebo'yu beğenmez. G.Saray geçen sezonun ortasında orta sahasında biri gitmiş 3 kiralık oyuncu ve futbolu bırakacak olan Selçuk olduğunu biliyordu. Yani bir kulüp gelip de yüksek bonservisle orta sahadaki yıldızını alıp götürmedi. Aylardır orta saha için doğru planlama yapılmaması, Etebo'nun ligin başlamasına 4 gün kala gelmesi ve G.Saray'ın sürekli aynı menajerin portföyünden oyuncu seçmek zorunda kalması… Semt pazarına gittiğinizde bütün sebze-meyveyi tek tezgahtan mı alırsınız yoksa şöyle bir tur atıp hem ürüne hem de etiketine bakıp mı seçersiniz? G.Saray ilkini yapıyor, pazara gidenler bilir ki doğrusu ikincisidir... Çok zor 5 maçla başlayacaklar ve oyunun kalbindeki eksikleri bu kadar kısa sürede tamamlayıp ortaya iyi futbol koymak sezon başının sürprizi olur…

TRABZONSPOR Sörloth'u satıp önüne bakmalı

Trabzonspor'da Sörloth büyük ihtimalle satılacak. Norveçlinin ayrılışı takımda nasıl bir güç kaybı yaratır?
SÖRLOTH, Trabzonspor'a Clark Kent gibi geldi, Superman kostümünü giydi ve o günden beri de yere ayak basmış değil! Avrupa'da bir sezonda 30+ gol atan her santrfor büyük bütçeli takımların radarına girer. Kontratındaki şartların ne olduğunun net olarak ortaya konmamış olması kafa karıştırıyor. Sörloth'un Haziran 2021'de satın alma opsiyonu 6, bonservisini eline alma hakkı ise 9 milyon Euro ise işin sonunda oyuncudan 3 milyon kazanacak Trabzonspor, kiralık kontrattaki hakkını çift haneli bir rakama devredip önüne bakmalı. Sörloth giderse büyük kayıp ama Leipzig onun aklını çelmişse ve gitmek istiyorsa kadroda tutup verim alamazsınız.. Beşiktaş maçını oynar ama sonrasında Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu polemiklere son noktayı koyması lazım.

Alanyaspor'da sorun istikrar

Şu ana kadar kurulan takımları değerlendirince yeni sezonda geçtiğimiz seneki gibi Sivasspor, Alanyaspor ya da başka bir takımdan flaş bir çıkış bekliyor musunuz?
ALANYASPOR, ligin en iyi yönetilen takımı olabilir ama teknik adam istikrarları yok. Sevilla gibi çok akıllı transferler yapıyorlar. Sivas, takımı sırtlayan Mert Hakan ve Emre'nin yerini dolduracak şevke sahip mi? Hedeflerini büyütüyorlar mı? İşte bu soru işareti… Geçen sezonun iyilerinden Gaziantep FK'nın da bu sezon ligin büyüklerini deviren takım olmasını bekliyorum. 5 şampiyonluk adayı ve bu iki takım dışında kalan 14 takım arasında dengeyi bozacak olanlar iyi kaleci ve golcüye sahip olanlar olacak. Bu sezon 4 takımın düşeceği 42 haftalık uzun lig maratonu için büyük harflerle tahmin yapabilmek çok zor…
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