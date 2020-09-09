Bardağın boş tarafına da bakın

BÜLENT TİMURLENK

F.BAHÇE, Gökhan, Caner ve Sosa gibiligin ustalarını alarak 'tecrübe şampiyonluğagötürür' mesajını verdi. İki sezonyaşanan hayal kırıklığının ardından yenihoca ve 11'de 9 yeni ismin olması elbetteheyecan verici.Fenerbahçe her sezona şampiyonlukadayı olarak girer ama beyaz sayfaaçılırken bardağın boş tarafına da bakmaklazım. Vedat gitti, santrfor bekleniyorve geçen sezon aksayan iki bekealınan 3 tecrübeli adam dışında alınanlarınperformansının Ozan, Garry, Ferdigibi isimlerden daha iyi olması gerekiyor.Elbette iyibaşlamak mühim, geçen sezon 15 gol 5asistle oynayan Vedat'ın yerine gelecekolan isim bugün itibariyle daha mühim.FERNANDO, Seri ve Lemina gibi yüksek profilliisimlerden sonra elbette taraftar Etebo'yu beğenmez.G.Saray geçen sezonun ortasında orta sahasındabiri gitmiş 3 kiralık oyuncu ve futbolu bırakacakolan Selçuk olduğunu biliyordu. Yani birkulüp gelip de yüksek bonservisle orta sahadakiyıldızını alıp götürmedi.Semt pazarına gittiğinizde bütün sebze-meyveyitek tezgahtan mı alırsınız yoksa şöyle bir turatıp hem ürüne hem de etiketine bakıp mı seçersiniz?Çok zor 5 maçlabaşlayacaklar ve oyunun kalbindeki eksikleri bukadar kısa sürede tamamlayıp ortaya iyi futbolkoymak sezon başının sürprizi olur…SÖRLOTH, Trabzonspor'a Clark Kent gibigeldi, Superman kostümünü giydi ve o gündenberi de yere ayak basmış değil!Kontratındaki şartların ne olduğununnet olarak ortaya konmamış olmasıkafa karıştırıyor. Sörloth'un Haziran 2021'desatın alma opsiyonu 6, bonservisini elinealma hakkı ise 9 milyon Euro ise işin sonundaoyuncudan 3 milyon kazanacak Trabzonspor,kiralık kontrattaki hakkını çift haneli birrakama devredip önüne bakmalı. Sörlothgiderse büyük kayıp ama Leipzig onun aklınıçelmişse ve gitmek istiyorsa kadroda tutupverim alamazsınız.. Beşiktaş maçını oynarama sonrasında Başkan Ahmet Ağaoğlu'nunbu polemiklere son noktayı koyması lazım.ALANYASPOR, ligin en iyi yönetilentakımı olabilir ama teknikadam istikrarları yok.Sivas, takımı sırtlayan MertHakan ve Emre'nin yerini dolduracakşevke sahip mi?Geçen sezonuniyilerinden GaziantepFK'nın da busezon ligin büyüklerinideviren takımolmasını bekliyorum.Bu sezon4 takımın düşeceği 42haftalık uzun lig maratonuiçin büyük harflerletahmin yapabilmekçok zor…