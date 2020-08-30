30 Ağustos 2020, Pazar
BÜLENT TİMURLENK
Taylan dönüşmeli

Taylan dönüşmeli

30.08.2020, Pazar
G.Saray'da transferin gecikmesi Terim'in planlarını etkiler mi?
Geçen sezon 11'inde 5 kiralık oyuncu oynatan ve orta sahasındaki 3 adamı kiralık olan G.Saray'ın transfer döneminde zorlanacağı belliydi. Çünkü bu kadro iki sezondur Şampiyonlar Ligi gelirleriyle oluşturulmuş ve tekrar o gelirlere muhtaç hesaba sahipti. Terim'in takımının ilk 5 hafta zorlu bir fikstürü var. Kale Muslera dönemine kadar soru işareti, defans ve forvet hattı ise şu anda sorunsuz. Bu orta sahada öncelikle Taylan'ın değişip dönüşmesi lazım. Ayhan Akman'dan Mascherano'ya Emre Belözoğlu'ndan Pirlo'ya birçok oyuncunun kariyeri mevki değişikleriyle uzadı. G.Saray elbette orta sahaya oyuncu almalı ama Terim, Diagne ve Falcao'yu birlikte kullanıp başka bir formül de üretebilir. Mevcut ekonomi ile G.Saray'ın çok kaliteli iki orta saha bulabilmesi zor görünüyor. Bu yüzden 'tanıdık' Seri'yi tekrar kiralayıp Taylan'ı değişime zorlamalılar.

F.BAHÇE İYİ BAŞLAMAK ZORUNDA

F.Bahçe'de transferler sonrası kimler dışarıda kalabilir?
F.Bahçe'de geçen sezondan Altay ve Gustavo dışında kimseye ideal 11'de yer yok. Sosa ve Mert Hakan'ın gelişiyle Ozan bile kulübede kalacak. Vedat'ın Lazio'ya transferi gerçekleşirse Erol Bulut'un santrfor isteyeceği kesin. Çünkü Thiam ve Enner Valencia bu mevkide oynayabilecek isimler olsalar da Vedat'ın 15 gol + 5 asistlik tabela gücünü üstlenebilmeleri zor. Tüm bu transfer sağanağında Giuliano ve Bakasetas'ın da isminin geçmesi kafaları karıştırıyor. Bu transfer operasyonunun sonunda şampiyonluk dışında sonuç başarısızlık kabul edilecek. Avrupa'da olmayan F.Bahçe için yarıştaki rakiplerinden Avrupa Ligi'ne giderlerse Beşiktaş ve G.Saray ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir'e karşı ekim, kasım aylarında fikstür avantajı olacak. Kısacası sezona iyi başlamaları gerek.

YALÇIN ÇİLELİ BİR DÖNEMDE

Beşiktaş'ın eksikleri neler?
PAOK maçı mart ayında Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçı olsaydı ve siz bana, "Yarın akşam Beşiktaş'ta Gökhan, Caner, Elneny, Adem Ljajic ve Burak yok" deseydiniz ben de cevap olarak, "Beşiktaş'ın şansı neyse onu 3'e bölün" derdim. Elbette Beşiktaş maça 11 kişiyle çıktı ama kabul edelim Sergen Yalçın'ın takımı önemli oyuncular kaybetti. Ndiaye'nin istenmesi kağıt üzerinde Ljajic'in satılacağı ipucunu veriyor. Beşiktaş kanat oyuncularından yeterli tabela gücünü alamayan bir takım. Bu yüzden alacağı santrforun 20+ gol atabilecek kalibrede olması gerekiyor. Lige zorlu Trabzon deplasmanı ile başlayacaklar. Sergen Yalçın bu ülkenin en önemli futbol akıllarından biri ama kadro açısından bakarsak çileli bir dönemde yetiştiği kulübün başında.

GİDENLERİ ARAMASINLAR YETER!

Trabzonspor 2'si genç, toplam 6 transfer yaptı şu ana kadar… Eddie Newton'ın hangi bölgedeki sorunlara çare olmasını bekliyorsunuz?
'Forvetler şampiyonluk yarışında tutar, defanslar şampiyon yapar' sözüne inanırım. Ronaldo gittikten sonra 30 gol daha az atan Real Madrid bu sezon bir önceki sezondan daha az gol yiyip şampiyon oldu. Şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor için teşhis çok netti: Çok atan forvet attı ve çok pozisyon veren, öne geçtiği maçların tabelasını tutamayan bir takım. Yeni gelen oyuncular hepimiz için kapalı kutu. Doğrusu yakın geçmişte Nwakaeme, Ekuban ve Novak da öyleydi. Onlar Sturridge ve Obi Mikel gibi hepimizin 100+ maçını seyrettiği adamlar değillerdi ama katkıları çok daha fazla oldu. Trabzon'un yeni aldığı oyuncuların gidenlerin ortaya koyduklarına yakın performanslarını görürsek ve Leipzig-Sörloth iddiaları lig başlamadan son bulursa Trabzonspor, salim kafayla sezona girer.
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör