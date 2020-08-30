Taylan dönüşmeli

BÜLENT TİMURLENK

Geçen sezon 11'inde 5 kiralık oyuncu oynatan ve orta sahasındaki 3 adamı kiralık olan G.Saray'ın transfer döneminde zorlanacağı belliydi. Çünkü bu kadro iki sezondur Şampiyonlar Ligi gelirleriyle oluşturulmuş ve tekrar o gelirlere muhtaç hesaba sahipti.Kale Muslera dönemine kadar soru işareti, defans ve forvet hattı ise şu anda sorunsuz.Ayhan Akman'dan Mascherano'ya Emre Belözoğlu'ndan Pirlo'ya birçok oyuncunun kariyeri mevki değişikleriyle uzadı. G.Saray elbette orta sahaya oyuncu almalı ama Terim, Diagne ve Falcao'yu birlikte kullanıp başka bir formül de üretebilir. Mevcut ekonomi ile G.Saray'ın çok kaliteli iki orta saha bulabilmesi zor görünüyor.F.Bahçe'de geçen sezondan Altay ve Gustavo dışında kimseye ideal 11'de yer yok. Sosa ve Mert Hakan'ın gelişiyle Ozan bile kulübede kalacak.Çünkü Thiam ve Enner Valencia bu mevkide oynayabilecek isimler olsalar da Vedat'ın 15 gol + 5 asistlik tabela gücünü üstlenebilmeleri zor. Tüm bu transfer sağanağında Giuliano ve Bakasetas'ın da isminin geçmesi kafaları karıştırıyor. Bu transfer operasyonunun sonunda şampiyonluk dışında sonuç başarısızlık kabul edilecek. Avrupa'da olmayan F.Bahçe için yarıştaki rakiplerinden Avrupa Ligi'ne giderlerse Beşiktaş ve G.Saray ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir'e karşı ekim, kasım aylarında fikstür avantajı olacak. Kısacası sezona iyi başlamaları gerek.PAOK maçı mart ayında Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçı olsaydı ve siz bana,deseydiniz ben de cevap olarak,derdim. Elbette Beşiktaş maça 11 kişiyle çıktı ama kabul edelim Sergen Yalçın'ın takımı önemli oyuncular kaybetti. Ndiaye'nin istenmesi kağıt üzerinde Ljajic'in satılacağı ipucunu veriyor. Beşiktaş kanat oyuncularından yeterli tabela gücünü alamayan bir takım.Lige zorlu Trabzon deplasmanı ile başlayacaklar. Sergen Yalçın bu ülkenin en önemli futbol akıllarından biri ama kadro açısından bakarsak çileli bir dönemde yetiştiği kulübün başında.'Forvetler şampiyonluk yarışında tutar, defanslar şampiyon yapar' sözüne inanırım. Ronaldo gittikten sonra 30 gol daha az atan Real Madrid bu sezon bir önceki sezondan daha az gol yiyip şampiyon oldu.Çok atan forvet attı ve çok pozisyon veren, öne geçtiği maçların tabelasını tutamayan bir takım.Doğrusu yakın geçmişte Nwakaeme, Ekuban ve Novak da öyleydi. Onlar Sturridge ve Obi Mikel gibi hepimizin 100+ maçını seyrettiği adamlar değillerdi ama katkıları çok daha fazla oldu. Trabzon'un yeni aldığı oyuncuların gidenlerin ortaya koyduklarına yakın performanslarını görürsek ve Leipzig-Sörloth iddiaları lig başlamadan son bulursa Trabzonspor, salim kafayla sezona girer.