BÜLENT TİMURLENK

Hangimiz hata yapmadık!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin takımına yıllardır yaptığı ve vazgeçmediği bir uyarıdır: "Birinci bölgemizde topla risk alanı, çalım atanı ve ikinci bölgede enine yerden uzun top oynayanı affetmem, üçüncü bölge sizin yaratıcılık alanınız, yeteneğinizi konuşturun." Dün akşam hedefi Avrupa bileti olanla ligde kalma mücadelesi veren iki takımın istemeyeceği sonuç beraberlikti. Barcelona'nın Messi bağımlılığı gibi bir şey Kayseri-Mensah beraberliği. Ayrı düştükleri 90 dakikada işleri zordu. Son iki maçında 8 gol atan Beşiktaş, 20'den sonra sazı eline aldı. Adem'in yokluğunda Atiba'yı ön tarafa atan ve ortada Necip'e forma veren Sergen Yalçın'ın skoru bulamadığı ilk yarıda herkes Kayseri kalecisi Lung'a şapka çıkartıyordu… Kayseri'nin korneri yoktu ve rakip ceza sahasına 3 kez girebilmişlerdi..

Simeone'nin sözlerini hatırlayacağımız an ise genç Rıdvan'ın kendi ceza sahası önünde rakibi çalımla eksiltmeye çalışması. Canı sağolsun, ders çıkartır bu pozisyondan. Kayseri, son 2 maçını kazanmanın ve Mensah'sız maçta öne geçmenin moraliyle oyuna devam ederken Sergen Yalçın 3 değişiklik birden yaptı. Kimlerin çıkacağını tahmin etmek zor değildi. Necip, Lens ve Rıdvan…

Kazansa Galatasaray'ı sollayacak olan Beşiktaş'ta beraberlik golünü atan Atiba'nın yaşını ikiye bölün; Rıdvan'ın yaşını bulun. Kendi evinizde onca elektronik alet bozulurken, baba evinizde 40 yıldır takır takır çalışan çocukluğunun parçası bir elektronik alet vardır ya, işte o Atiba… Bu sıcakta, temmuz ayında arka direğe koşan ve bitiren Atiba. 1-1 sonrasında oyun Beşiktaş'a italikti ama maçın fontunu da manşetini de belirleyen adam ilk golü de atan Hasan Hüseyin oldu. Serbest vuruşunda Rıdvan ile yaşıt Ersin çizgiden bir adım atınca yetmedi 1.95 cm.'lik boyu şandel gelen topa…

Ligin ilk yarısını 10 puanla bitiren Kayseri son 3 maçında 9 puan aldı. Umuda yolculukları sürecek. Beşiktaş iki gencin hatasıyla yıkıldı, Avrupa hedefi için önemli kayıp ama 19 yaşında hangimiz hata(lar) yapmadık ki hayatta!..