30 yıl sonra Liverpool

BÜLENT TİMURLENK

Futbol tarihi, müzesinde hiç kupa olmayan kulüpleri de yazar ama bazı kulüpler de kazandıkları kupalarla futbol tarihini yazarlar. 30 yıl aradan sonra, Premier Lig kurulduğundan beri ilk kez şampiyon olan Liverpool da Juventus, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Milan ve Manchester United gibi müzesinde bir zaman sonra "sığmıyoruz" sloganının yükseldiği kulüplerden. Dünyanın en çok bilinen tribün marşı, eski ve özel bir stadyum, kırmızı forma, tribün tarihine adını yazdırmış, kült olmuş KOP tribünü, efsane yıldızlar...Bu seviyedeki hiçbir kulüp bu kadar şampiyonluğa hasret kalmadı. Avrupa'da bir zamanlar fırtınalar estiren Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde 23 yıl sonra büyük sahneye çıkması gibi değil, ondan da uzun bir zaman...SIR Alex Ferguson, Manchester United ile Premier Lig'e damga vururken, BBC'yi boykot ettiği yıllar, Arsene Wenger ve Mourinho ile yaşadığı polemiklerle de konuşuldu. Londra'ya geldiği ilk gün kendiniilan eden Jose Mourinho da gerilimlerden beslenen adamdı. Wenger'in, Ferguson ile rekabet ettiği yıllarda çileden çıktığı çok zamanlar oldu. Pep Guardiola ise biraz kibirli, biraz soğuk karakteriyle sahnede yer alırken, geride kalanSonuçta Guardiola geçen sezon şampiyon olurken de "Bu gezegende en iyi futbolu Liverpool oynuyor" demşiti.GEÇEN sezon 97 puan şampiyonluğa yetmemiş, 98 puanla M.City şampiyon olmuştu. Guardiola, Klopp'a yaşattığı bu acı sezon finalini 11 yıl önce La Liga'da Rea l Madrid'e ve hocası Pellegrini'ye yaşatmıştı ve Barça sezonu ezeli rakibinin 3 puan önünde 99 puanla şampiyon tamamlamıştı. Klopp, Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kaçan şampiyonluğun acısını hafifletti, bu sezon da iki büyük favor-i den biriydi ama bir yıl önce Ada'ya biri çıkıp da Liverpool , 31. haftada şampiyonluğunu ilan edecek dese ruh sağlığı sorgulanırdı. Şampiyonlar Ligi'nden Atletico Madrid'e dramatik bir şekilde elenen Liverpool, 30 yıl sonra ipi göğüslerken akıllara bu uzun dönemde kaçan şampiyonluklar da geldi elbette…2008-2009 sezonunda İspanyol teknik adam Benitez'in Gerrard-Mascherano- Xabi Alonso-Fernando Torres'li kadrosu ocak ayında uzak ara liderdi. Arka arkaya 3 beraberlik ve bir mağlubiyet Kırmızılar'ın sonunu hazırlarken, kurt Alex Ferguson, M. United'ı zafere taşıdı.Ve geçen sezon nefes kesen yarış, Anfield'daki golsüz beraberlik ve sahasında 2-1 kazanan Man. City... Sezon boyunca tek maç kaybeden Liverpool, 97 puanla ikinci olabildi. Şampiyonluk ise 31 maçta 28 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle geldi. Klopp, 29 Şubat'ta Watford deplasmanında 3-0 kaybetmese Liverpool belki de 30 yıl sonra gelen şampiyonluğun yanına namağlup yazdırıp Arsenal ve Arsene Wenger'e selam yollayacaktı…15 yılda Rijkaard döneminde Xavi ve İniesta ile başlayan ve "orta sahan kadar iyisin" futbolu, Barça ve Real Madrid'e çok kupa kazandırdı. Bayern Münih'in çok iyi kaleci, harika bekler ve usta forvetler oyunu, Bundesliga'da Dortmund ile ligin ağabeyine kafa tutan Klopp'un Liverpool'a gelişiyle zirve yaptı. Roma'dan rekor rakamla gelen kaleci Alisson, dünyanın en iyi 3 stoperinden biri Virgil van Dijk, son 10 yılın en iyi iki beki Trent Alexander-Arnold ile Robertson ve Salah-Firmino-Mane forvet hattı. Liverpool'un orta sahasından çok daha iyi orta sahalar vardı ama Alman teknik adamın tornasından geçen her futbolcu, büyük futbolcu ve star olmayı başardı. En güzel örneği de Roma onu 40 milyon Euro'ya sattığında İtalyan taraftarların "iyi para kazandık" dedikleri Salah…