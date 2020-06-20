BÜLENT TİMURLENK

İki gol arası!

Başakşehir, kalesinde golü gördüğünde dakika 12, beraberliği bulduğunda ise 59'du. Bütün sezon sadece 109 dakika tabelada oyuna mağlup devam eden ve bu istatistikte ligin bir numarası olan takım için iki gol arasındaki 47 dakika uzun bir zamandı. Mustafa Reşit Akçay, geçen hafta Alanya'nın yaptığı gibi kontratak arayan, orta sahasını ceza sahasının önüne kuran taktiğiyle Başakşehir'i bir kez daha kapalı savunmanın şifrelerini bulmaya itti. Golü erken ve rakip savunmanın çifte hatasıyla penaltıdan buldular. Ev sahibi için kırılma noktası, VAR'a rağmen tartışmalı bir karar olan ikinci golün ofsayt nedeniyle iptaliydi. Okan Buruk'un takımında gol neden gecikti peki? Ankaragücü alan savunmasına çok iyi çalışmıştı ve Demba Ba ile Aleksic oyuna giremediler.

İkinci yarıda etkisiz Ba'yı oyundan alan Buruk, değişikliğin meyvesi olmasa bile beraberlik golünü 3 dakika sonra buldu. Ankaragücü'nün sezon boyunca ortaya koyduğu performans, ligin kötü orta sahalarından birine sahip olması top tutmalarını yine engelledi. Oyun artık Başakşehir'e akmaya başladı. Akçay, iki değişiklikle taze kan getirmeye çalıştı ama Visca'nın golü bu tabelalar kalktıktan 1 dakika sonra (Aleksic'in kolu yine tartışmalı) gelince nakavt kaçınılmaz oldu. Okan Buruk, geleneği sürdürdü ve yarışta yakartopu Hüseyin Çimşir'e attı...