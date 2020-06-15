BÜLENT TİMURLENK

Muslera’ya 3 yıllık yeni kontrat

Fatih Terim, maça yarım saat kala yaptığı değerlendirmede, pandemi dönemi öncesindeki iyi performanslarını hatırlatıp, 3 ay aradan sonra takımının sahada ne yapacağı konusundaki bilinmezliğin altını çizdi, 50 yıllık futbol aklından süzülen bir endişe vardı. Galatasaray 11'i de hocasının bu endişesini haklı çıkartan bir oyunla başladı. Sezon başında Falcao'ya topun gitmediği verimsiz, kısır ve güçsüz oyun..

VAR ile birlikte yardımcı hakemlerin ofsaytı görüp pozisyonun sonlamasını beklemeleri bu oyuna gelen en anlamsız kurallardan biri, dün bunun kurbanı Muslera oldu. Uruguaylı kaleci G.Saray için sadece büyük bir kaleci, kupalar kazandıran, kurtarışlar yapan bir tecrübe ve de bir kaptan değil, çok daha fazlası...O ambulansa bindiğinde matematiksel olarak devam etse de G.Saray'ın şampiyonluk yarışı için kimyası bozuldu. 3 ay aranın ardından İtalyan kondisyonerin ülkesinden dönememiş olması da sarı kırmızılı takımı etkilemiş. Muslera'nın kırılan ayağı kimyayı da psikolojiyi de bozdu ama dün oyuna sonradan girenler de dahil hiçbir oyuncunun mart ayı başındaki düzeyinde olmadığı ortadaydı... Rizespor için her maç ölüm kalım mücadelesi. Dün iki önemli eksiklerine rağmen iyi mücadele ederken oyunun kurallarının değil futbol bilmez vasat hakem Uğurlu'nun da müsadesiyle sertlikle rakiplerini sindirdiler.

Muslera ancak Ocak 2021'de dönebilecek. O tarihte 6 aylık kontratı kalacak G.Saray kaptanı 34 yaşına girmiş olacak. Dün ayağı kırılan Muslera'ya yönetim hastaneye çiçek değil yeni kontrat ile gitmeli ve kaptanına üç yıllık yeni kontrat imzalatmalı. Zirvenin 6 puan gerisine düşen, kalecisi ve iki as stoperi olmayan G.Saray'ın Başakşehir ve Trabzon maçlarından alacağı sonuçlar iki rakibinden birine mutlu sonu yaşatacak gibi görünüyor..