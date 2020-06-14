BÜLENT TİMURLENK

Basit bir gelenek

Seyircisiz 8 haftada Başakşehir'in şampiyonluk şansı için ilk argüman, 'Trabzonspor, G.Saray ve Sivas iç sahada taraftar desteği bulamayacak, Okan Buruk'un takımı zaten bu destekten mahrum oynuyor, bu onlara +1 yazardı.' Futbolun basit bir gerçeği var. Siz hazır değilseniz arkanızda 100 bin kişi bile olsa rakip sizi cezalandırır. Uzun aranın ardından Başakşehir'in kaldıkları yerden en azından yüzde 80 ile devam ettiklerini söyleyebiliriz.

Unutmayalım bu kadro Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor ve takımın kilit isimlerine bakarsak bu sezon son kurşunlarını atıyorlar. Erol Bulut doğal olarak kupada iddialı. Dün 1-0 kazandığı Antalya maçının rövanşına aslarını saklayabilirdi de. Çünkü o maçın ardından da Trabzonspor ile oynayacak. Ama ideal kadrosu ile sahadaydı. Rakibinin topa sahip olacağını biliyordu. Alanya orta sahası geçiş oyununu oynayabilecek kalitede değil.

İlk yarıda 10 hücum girişiminden büyük karavana ile çıkan Başakşehir sadece bu sezon değil son yılların basit bir geleneğini uyguladı. Denediler ve 18 hücumdan 1 gol, artı 1 penaltı çıkardılar. Okan Buruk'un takımı topla hızlanan bir ekip. Dün Alanya doğru zamanda iyi kesicilik yapıp bunları ani hücumlara çeviremedi ve kaderlerine razı oldular. 3 ay aranın ardından takımların hazırlık dönemindeki performansı önemliydi. Başakşehir dün o ipin üstünden atladı. Kalan haftalarda Ağustos'taki Avrupa mesaisinin de düşünüp vitesi artıracaklar.