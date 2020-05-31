BÜLENT TİMURLENK

İspanya’daki gibi rezerv lig olmalı

REZERV lig projesi yıllardır gündemde, TFF de bu sezon için kesin adım atacağını açıkladı ve genç oyuncuların yetişmesine büyük katkı verecek organizasyona itirazlar yükseldi. Alt liglerde, Süper Lig takımlarının B kadrolarının rekabeti bozacağını savunup, 'Federasyona dava açarız' diyen başkan bile çıktı. İspanya örneği sanırım bize yol gösterebilir. İspanya'nın Süper Lig'inin bir altında dönem dönem B takımları yarıştı ama bu sezon baktığımızda ülkenin en üst iki liginden 40 takımın sadece 19'unun bölgesel 2. ligde mücadele ettiğini görüyoruz. Barça B, Real Madrid B dönem dönem birinci lige çıktılar. Kuralı herkes biliyor, A takımın olduğu lige yükselemezsin. Ancak bir gerçek de var, Barça ve Madrid'in B takımları birinci ligde tutunamadılar. Elbette her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama burada hedef ağırlıklı olarak gençlerin oynadığı 11'lerde sakatlıktan dönmüş A takımı oyuncularına da hazırlanma fırsatı yaratmak. Kiralık yollanan birçok genç bu ülkede gittiği takımın yedek kulübesine çakılıp kalıyor, camiasından ayrı düştüğü için motivasyonunu yitiriyor. İkinci ligi üçten dört gruba çıkartıp, deplasman maliyetlerini de düşürecek bölgesel lig projesinden çok genç çıkar. İspanyollar yapıyorsa biz de yaparız...



Stadyumlarda 1/3 oranında taraftar

LIGLERIN devam tarihleri belli olduğuna göre şimdi cevabı aranan sorulardan biri, tribünlerde taraftarları ne zaman göreceğimiz. Bu sezonun seyircisiz biteceği kesin ama 2020-21 sezonunun tamamının seyircisiz oynanmayacağının sinyalleri Avrupa'dan gelmeye başladı. Rusya'da sosyal mesafe korunarak yüzde 10 kapasiteyle tribüne taraftar alınacak bu yaz. Gelecek sezon için başta İtalya olmak üzere plan şu: Stadyum kapasitesinin yüzde 30'u ile sezonu açıp, Kasım ayında bu oranı yüzde 50'ye çıkartmak ve ligin ikinci yarısında ocak ayından itibaren tam kapasite ile oynamak. Kombine satışı için hükümetlerinden haber bekleyen kulüpler var. Sezonun ilk yarısında önce yüzde 30 sonra yüzde 50 kapasite ile oynanacak maçlar için tek bilet satışı, ligin ikinci yarısı için yarım sezonluk kombine satışı planlanıyor. İnşallah biz de sonbahar aylarında üçte bir kontenjan da olsa sosyal mesafesini koruyan, maskeli taraftarları tribünde görürüz.



Yeni formaların fiyatını düşürün

VIRÜSÜN vurduğu futbol ekonomisinde ayağa kalkabilmek için her kulüp yeni projeler peşinde. Logolu maske tasarlatanlar, tribünlere ücreti karşılığında taraftarın fotoğrafını koyanlar. Bir tarafta da İspanya'da Getafe örneğinde olduğu gibi bu sezon kombinesi olan taraftarlara gelecek sezon kombinelerinin bedava olduğunu açıklayan ya da yıllık üyelik ücretini almayan kulüpler var. Haziran ayında bilirsiniz bir sonraki sezonun formaları tanıtılır ve 3 yeni forma satışa çıkar. Bu yaz bu lansmanlar gecikecek ama kimse de eski formayla yola devam etmeyecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri bu sezon yeni formaların fiyatında malzeme sponsoruyla da görüşüp indirime gitmeli ve sattığının 2-3 katı forma satmayı hedeflemeli. Son yıllarda gerek kombine gerekse de forma fiyatlarının geldiği noktayı elbette ki yöneticiler biliyor ama zaman artık taraftarın özellikle de lise-üniversitedeki gençlerin halinden anlama zamanı...